CORONAVIRUS COLPA DEL 5G?/ I dubbi della scienza non costituiscono una prova

Tra le tante teorie del complotto venute a galla di pari passo con la diffusione del coronavirus ce n’è una particolarmente curiosa: quella che vorrebbe il 5G come responsabile della pandemia. Si tratta ovviamente di una fake news, come avrà modo di illustrare Gaston Zama nella puntata di oggi de Le Iene Show in onda a partire dalle 21:15 su Italia Uno. Ma su quali basi poggia allora il convincimento di moltissime persone, in Italia e nel mondo, che vedono nella tecnologia 5G una nemica della salute? Basti pensare ai raid verificatisi nelle scorse settimane nel Regno Unito, dove decine di persone hanno preso di mira le antenne e le stazioni radio dandogli fuoco (bruciando peraltro una torre per la connettività 2G, 3G e 4G) e arrivando anche ad importunare dei tecnici che stavano semplicemente facendo il loro lavoro e si sono visti accusare di “uccidere tutti” a causa delle loro installazioni.

CORONAVIRUS COLPA DEL 5G?

La tesi perorate dai complottisti anti-5G sono prevalentemente due: la prima è che le frequenze abbiano l’effetto di sopprimere il sistema immunitario delle persone esponendole maggiormente al rischio in caso di malattia. La seconda, se vogliamo, è ancora più ardita e sostiene che i virus possano propagarsi attraverso le onde radio. Entrambe le teorie non trovano alcuna evidenza scientifica a loro sostegno. Del resto basta osservare la diffusione del coronavirus in Paesi come Giappone ed Iran che il 5G non lo hanno attivato per rendersi conto che a propagare il contagio non sono di certo le onde radio. Trattandosi di onde che si trovano nell’estremità a bassa frequenza dello spettro, esse producono soltanto radiazioni “non ionizzanti”, ovvero che al contrario di quelle ionizzanti (come i raggi X) non possono danneggiare il DNA all’interno delle cellule. Ben prima dello scoppio della pandemia era stato l’ISS nel ‘Documento divulgativo sui rischi per la salute connessi al 5G’ ad ammettere che “le conoscenze scientifiche sugli effetti a lungo termine delle onde millimetriche provengono da un numero di studi molto più limitato rispetto alle frequenze attualmente utilizzate in quanto le applicazioni sono finora state più rare” ma al momento nulla suggerisce che il coronavirus si sia diffuso a causa di questo tipo di tecnologia. I dubbi della scienza, insomma, non costituiscono la prova di una teoria ardita e tutta da dimostrare.



