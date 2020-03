Coronavirus, Emilia Termigoni mamma di Aristide Malnati/ Video:”Io sto bene, tu prosegui nel tuo percorso!”

Aristide Malnati, esattamente come tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 4, è stato messo al corrente dell’aggravarsi dell’epidemia da Coronavirus in Italia e nel mondo. Per questa ragione, la produzione del reality show di Canale 5 ha deciso di supportare psicologicamente i partecipanti alla trasmissione mostrando loro alcuni filmati registrati dalle persone a loro care, nei quali, fortunatamente, emergono solo messaggi positivi in merito alle loro condizioni di salute e di incoraggiamento per quanto concerne la prosecuzione dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia. L’egittologo ha ricevuto un video da parte della sua adorata mamma, che gli ha rivolto parole amorevoli.

ARISTIDE MALNATI E IL VIDEO DELLA MAMMA: “TI VEDO BENE, SONO CONTENTA”

Emilia Termigoni, la mamma di Aristide Malnati, con la quale il figlio ha in previsione di fare una crociera al termine del reality show in compagnia di Antonio Zequila e della madre (questa, almeno, è l’intenzione espressa dai due concorrenti nell’ambito di uno dei tanti dialoghi quotidiani che avvengono nella Casa più celebre del Belpaese), ha dichiarato davanti alla telecamera: “Ciao Aristide, come stai? Ti vedo bene, sono contenta. Anche noi stiamo tutti bene: io, i miei nipoti… “. Un messaggio che ha prontamente rassicurato Malnati, arricchito da un’aggiunta ulteriore. “Stai tranquillo, prosegui nel tuo percorso e ci vediamo presto. Ciao!”. Lui ha celato l’emozione, ma è riuscito solo a dire “grazie”.

