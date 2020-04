Coronavirus Francia: 23.660 morti, 165.911 casi/ Incontro tra il premier e i prefetti

Pubblicità

L’emergenza Coronavirus nel mondo non può dirsi certo risolta e neanche la Francia è immune da tale scenario critico: secondo gli ultimi dati aggiornati disponibili, in landa transalpina sono stati riscontrati 165.911 casi di Covid-19 dall’avvento della pandemia nel Paese sino ad oggi, statistica aggravata dal totale delle persone decedute dopo aver riscontrato la positività al virus (23.660). Quest’oggi il premier, Édouard Philippe, riunirà i prefetti e i funzionari locali per attuare il deconfinamento, scommettendo su una ripresa minima dell’attività educativa, economica e sociale a partire dall’11 maggio.

L’applicazione dell’allentamento di alcune norme restrittive sarà comunque oggetto di consultazione e adattamento alle varie realtà sul campo: si giustifica così la presenza in assemblea dei funzionari locali e dei prefetti, che dovranno contribuire a tratteggiare il quadro della situazione attuale nei vari territori. Alle 15, inoltre, Bruno Le Maire, ministro dell’Economia e delle Finanze, sarà ascoltato dalla Commissione Affari Economici dell’Assemblea sul piano di ripresa economica.

CORONAVIRUS FRANCIA: MASCHERINE PER TUTTI A PARTIRE DAL 4 MAGGIO

La grande distribuzione scende in campo per assicurare l’approvvigionamento di mascherine all’intera popolazione francese. In un comunicato stampa il Ministero dell’Economia ha annunciato che “diversi rivenditori (Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match, Système U) confermano che le mascherine in tessuto e riutilizzabili e quelle monouso saranno gradualmente messe in vendita a partire da lunedì 4 maggio, con forniture in aumento dopo l’11 maggio“. Questi marchi si impegnano inoltre a limitare il prezzo delle mascherine, in modo che possano essere acquistate da tutti i cittadini transalpini e il margine di guadagno sarà minimo: “Il prezzo base di una mascherina sarà di circa 2 o 3 euro, con un costo medio di utilizzo che va dai 10 ai 30 centesimi a seconda del numero di lavaggi e dei possibili riutilizzi”, si legge nella nota. Il prezzo di una mascherina monouso sarà invece inferiore a 1 euro, in linea con i prezzi di acquisto all’estero.



