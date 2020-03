Coronavirus Francia: 48 morti e 2281 casi/ 500 nuovi contagi in 24 ore, 84 a Parigi

La diffusione del Coronavirus in Francia, purtroppo, si fa sempre più rapida e inarrestabile: stando a quanto riferito nell’ultimo aggiornamento dal ministro della Salute Olivier Véran, nelle ultime 24 ore il computo dei contagi è cresciuto addirittura di 550 unità. Attualmente sono 2281 i casi confermati, con 48 pazienti morti e 105 ricoverati nei reparti di terapia intensiva. “Alcune regioni annoverano centinaia di casi, altre solo decine, quindi il virus non circola in modo uniforme in tutto il paese”, ha aggiunto il ministro, mentre il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato pochissimi istanti fa che la capitale ha registrato “84 casi di Coronavirus, con un raddoppio ogni giorno. Dobbiamo essere molto vigili”, anche se sembra davvero difficile arginare quella che l’Oms ha definito a tutti gli effetti una pandemia. Un primo caso di Covid-19 è stato intanto rilevato nella Polinesia francese: si tratta della deputata Maina Sage, che ha avvertito i sintomi lunedì, due giorni dopo il suo ritorno dalla Francia metropolitana. Potrebbe essere stata contaminata dal ministro della Cultura Franck Riester. Al momento è in isolamento nella propria abitazione e le sue condizioni di salute sono buone.

CORONAVIRUS FRANCIA: 48 MORTI E 2281 CASI. LA SCIENZA SI INTERROGA E CERCA RIMEDI

Anche in Francia, dunque, il Coronavirus non conosce battuta d’arresto e questa sua tenacia non può che spaventare il mondo intero, a maggior ragione se si considera che sono state individuate le regole per prevenire il contagio, ma non i rimedi per debellare il virus. La scienza si interroga a tal proposito, conscia di dover individuare soluzioni efficaci quanto prima per contrastare un nemico invisibile agli occhi, ma non all’organismo. Il governo francese ha annunciato nelle scorse ore che in Francia saranno lanciati a breve quattro diversi trattamenti e una ventina di progetti di ricerca per scendere concretamente in campo contro il Covid-19. “Si tratta di una sperimentazione clinica con quattro braccia d’intervento”, ha asserito il dottor Yazdan Yazdanpanah, capo del dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale “Bichat” di Parigi, nell’ambito di n una conferenza stampa avvenuta presso i locali del Ministero della Ricerca. “Non è noto alcun trattamento efficace contro il nuovo Coronavirus”, ha ricordato, aggiungendo che “in assenza di un vaccino e di un farmaco, possono solo essere curati i sintomi della malattia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA