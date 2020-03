Coronavirus Francia/ 7 morti e 423 contagi: deputato repubblicano in rianimazione

Si aggrava sostanzialmente di ora in ora il bilancio relativo ai contagi da Coronavirus registrati in Francia: come annunciato nella serata di giovedì 5 marzo 2020 (ultimo aggiornamento ufficiale sino ad ora) da Jérôme Salomon, direttore generale della sanità, 423 persone sono state contaminate. 138 di esse rappresentano nuovi casi. I decessi segnalati sono 7, i pazienti guariti 12. Nessuna regione della Francia continentale è risparmiata dalla circolazione del Covid-19; all’estero, solo la Martinica, la Mayotte e l’isola della Riunione non sono interessate per il momento. Questa rapida diffusione ha portato il presidente Emmanuel Macron ad avvertire i francesi della natura “inesorabile” di questa epidemia. “C’è un momento in cui tutti sappiamo (…) che un’epidemia è comunque inesorabile”, ha detto ieri il capo dello Stato ,che ha ricevuto una ventina di specialisti al Palazzo dell’Eliseo per “cercare di fermare l’arrivo, poi di rallentare” la diffusione della malattia. Malattia, che, peraltro, non sta risparmiando neppure l’assemblea nazionale francese, presso cui sono stati riscontrati due casi di positività, con possibile annesso terzo contagio.

CORONAVIRUS FRANCIA: DEPUTATO IN RIANIMAZIONE

Un dipendente della buvette dell’assemblea nazionale francese e un deputato repubblicano (secondo il quotidiano “L’Alsazia” si tratta di Jean-Luc Reitzer) sono risultati positivi al Coronavirus: il politico, proveniente dall’Alto Reno, una delle aree geografiche più colpite dal virus, si trova attualmente ricoverato in rianimazione. Addirittura un altro dipendente dell’assemblea potrebbe avere contratto a sua volta l’infezione e sta osservando adesso il periodo di quarantena presso la propria abitazione. Anche un autista di autobus parigino è stato contaminato dal Covid-19, dopo un primo caso che coinvolgeva un agente donna in una stazione della metropolitana. Secondo il professor Jean-François Delfraissy, specialista in malattie infettive presente nell’incontro del pomeriggio di ieri presso il palazzo dell’Eliseo, il passaggio in Francia dalla fase 2, attualmente in corso, alla fase 3 – quella dell’epidemia, che imporrà restrizioni più restrittive – avverrà “tra qualche giorno e una o due settimane”. La fase 3, quando sarà dichiarata, comporterà, tra l’altro, la sospensione dei trasporti pubblici, le restrizioni sui raduni e la chiusura delle scuole: un insieme di misure che avranno un impatto significativo sulla vita quotidiana e che noi italiani, purtroppo, conosciamo bene.

