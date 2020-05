CORONAVIRUS FRANCIA/ Macron visita scuola e interroga bambini su distanziamento

Pubblicità

Sale a 25.201 morti il conto delle vittime del coronavirus in Francia: nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 301 persone, come comunicato nell’ultimo aggiornamento da Olivier Véran, ministro della sanità. Numeri drammatici ma che non possono impedire la ripartenza del Paese a partire dal prossimo 11 maggiomacron: anche per questo motivo il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, questa mattina si è recato in una scuola di Poissy, negli Yvelines, che ospita da un mese e mezzo i figli del personale infermieristico per cercare di rispondere alla crescente preoccupazione di sindaci, genitori e insegnanti che affrontano la ripresa dell’anno scolastico. Come riportato da Le Parisien, il capo dello Stato, presentatosi con una mascherina nera coi bordi blu, bianchi e rossi che ha impressionato qualche bambino, ha fatto agli alunni delle domande per verificare la loro preparazione sulle misure di distanziamento sociale da tenere in classe.

CORONAVIRUS FRANCIA: CRISI SANITARIA, SI ALLENTA LA PRESSIONE SULLE TERAPIE INTENSIVE

Che la Francia sia pronta ad affrontare un processo di riapertura graduale lo confermano anche i numeri riguardanti la crisi sanitaria, ben lontani da quelli registrati tra marzo e aprile. Come riportato da Le Monde, la pressione sulle unità di terapia intensiva continua a diminuire, ma 25.548 persone rimangono ricoverate in ospedale per un’infezione da coronavirus e 3.696 casi gravi sono in terapia intensiva. Nel frattempo nella giornata di ieri il Senato transalpino ha iniziato ad esaminare il disegno di legge che estende lo stato di emergenza sanitaria e ha deciso fermamente di “includere garanzie essenziali” per il deconfinamento, compreso il monitoraggio dei pazienti con coronavirus e dei loro contatti. L’esame nell’emiciclo del Senato continuerà questo pomeriggio e forse la sera. Il testo andrà quindi all’Assemblea Nazionale, per l’adozione definitiva prima del fine settimana.



