Coronavirus Germania: 5.788 morti e 155.054 casi/ 28 decessi nelle ultime 24 ore

Emergenza coronavirus in Germania, le autorità hanno reso noto il nuovo bollettino: 155.055 casi positivi e 5.788 decessi, con 55 contagiati e 28 morti in più nelle ultime 24 ore. I casi positivi attivi sono meno di 40 mila, mentre i pazienti ricoverati in gravi condizioni sono 2.908. Il Governo di Angela Merkel è al lavoro per garantire un graduale ritorno alla “normalità”, ma anche la cancelliera deve fare i fronti agli effetti della crisi sanitaria sull’economia.

Ieri è scoppiata la protesta di ristoranti e bar, ma anche di hotel e caffè: gli imprenditori hanno riempito piazze e strade con sedie vuote, un messaggio mirato a sensibilizzare sulla gravità della situazione economica, causa del blocco delle attività. La richiesta è un aumento del sostegno finanziario al settore dell’ospitalità e degli eventi, nonché un piano chiaro per la tempistica della riapertura.

CORONAVIRUS GERMANIA, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

In un video pubblicato sui social network, la cancelliera Angela Merkel ha nuovamente invocato solidarietà in Unione Europea per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Le conseguenze economiche della pandemia sono state particolarmente drammatiche ed avranno un peso notevole anche in futuro. Per questo motivo è necessario, secondo la Merkel, stanziare dei fondi comuni da utilizzare contro la crisi economica.

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle mosse del Governo in vista della riapertura, mentre nel Baden-Wurttemberg le autorità sono pronte a mettere l’obbligo della mascherina in negozi e trasporti pubblici locali. Il provvedimento dovrebbe scattare lunedì. Infine, segnaliamo la proposta dei Verdi al Bundestag: per sostenere il commercio al dettaglio, si sta pensando ad un buono da 250 euro a cittadino.



