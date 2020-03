Coronavirus Germania/ Contagi: 400 o più di 540? Attore Samuel Koch in quarantena

Il Coronavirus in Germania sta avendo una diffusione sempre più celere, tanto che i calcoli inerenti al totale dei contagi faticano a tenere il passo della malattia. Secondo l’istituto Robert Koch, infatti, sono 400 le persone infette nel Paese tedesco, dei quali 302 localizzati nel Nordreno-Vestfalia (scuole ancora chiuse nel distretto di Heinsberg). Tuttavia, il noto e autorevole quotidiano “Bild” sarebbero più di 540 i casi di Covid-19 rilevati. Al di là di quest’incertezza, si sa con precisione che l’agente patogeno Sars-CoV-2 è stato rilevato in tutti gli stati federali, eccezion fatta per la Sassonia-Anhalt. Pochi minuti fa, il ministro federale del Lavoro Hubertus Heil ha confermato l’ipotesi dell’orario ridotto per i lavoratori: “Se a causa del Coronavirus si verificassero problemi nell’approvvigionamento, che conducessero alla perdita di ore lavorative, i dipendenti potrebbero avere diritto a prestazioni di lavoro a orario ridotto”. Tuttavia, il ministro ritiene che la situazione sia momentaneamente sotto controllo: “Siamo ben posizionati e stiamo tenendo d’occhio gli sviluppi. Con l’indennità di lavoro a tempo ridotto, abbiamo uno strumento forte che ha già dimostrato il suo valore”.

CORONAVIRUS GERMANIA: CONTAGIATO ANCHE L’ATTORE SAMUEL KOCH?

Fra i contagiati dal Coronavirus in Germania vi potrebbe essere anche l’attore paraplegico Samuel Koch. L’ex stuntman trentaduenne si trova in isolamento domestico da una settimana, anche se finora i tamponi hanno dato esito negativo. Come riferisce la testata giornalistica tedesca “Bild”, Koch non ha i polmoni forti come gli altri e il Covid-19 è particolarmente pericoloso per le persone con patologie precedenti e un sistema immunitario debole. Il ragazzo rimane tuttavia ottimista: “Sono già sopravvissuto a diversi casi di polmonite”. Ma come potrebbe aver contratto il Coronavirus? Alla fine di febbraio era stato ad un congresso a Karlsruhe, al quale aveva partecipato anche un uomo infetto. Da allora, ogni giorno i dipendenti del dipartimento della Salute controllano le sue condizioni di salute. Intanto, anche in Germania la richiesta di maschere protettive mediche è in aumento e a causa del difficoltoso reperimento, l’ospedale St. Marien di Friesoythe (distretto di Cloppenburg) ha commissionato al vicino laboratorio per pazienti disabili la produzione di maschere facciali per la sala operatoria. Il laboratorio ha fatto sapere di essere in grado di cucire sino a quattrocento maschere al giorno. Sono attesi nuovi ordini.

