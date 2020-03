Coronavirus, Grande Fratello Vip 4 a rischio/ Concorrenti potrebbero lasciare la Casa

Il Grande Fratello Vip 4 è a rischio a causa dell’emergenza Coronavirus. Questo è quanto è filtrato nelle ultime ore dai corridoi di Mediaset, dove si sta valutando con attenzione la necessità di informare i concorrenti del reality show di Canale 5 dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in tutt’Italia. Ricordiamo, infatti, che all’incirca 14 giorni fa il conduttore della trasmissione, Alfonso Signorini, era entrato nella Casa più spiata d’Italia in compagnia di un infettivologo per mettere i vip al correte della situazione che si stava verificando, in quel momento, solo nella porzione settentrionale del Belpaese. Purtroppo, come tutti sappiamo, le cose sono andate peggiorando e ora l’intera nazione viene considerata “zona rossa”, anche se il premier Conte ha detto che l’utilizzo di tale termine è ormai da ritenersi improprio. Proprio in virtù di queste considerazioni, la produzione vorrebbe concedere ai partecipanti di scegliere liberamente cosa fare: restare in gioco o uscire dalla Casa per tornare al fianco dei propri cari, restrizioni connesse al Coronavirus permettendo. Al momento l’indiscrezione non trova conferme ufficiali, ma qualcosa di più preciso potrebbe apprendersi nelle prossime ore. Sui social network, intanto, si assiste a un’autentica levata di scudi a favore della prosecuzione del programma, con i fan del Grande Fratello Vip 2020 letteralmente disperati di fronte a una chiusura anticipata del reality.

