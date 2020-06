Coronavirus, gravidanza/ Oms: “Donne possono allattare i neonati anche se positive”

Pubblicità

Tra i punti interrogativi più grandi relativi al Coronavirus c’è quello legato alla gravidanza. Le donne in stato interessante in questo periodo non stanno di certo vivendo con tranquillità, preoccupate che un eventuale contagio possa portare il bimbo ad avere dei problemi ancora non conosciuti dalla scienza. A dare una risposta ci ha pensato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) tramite le parole del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Questi ha parlato a margine dell’ultimo briefing sul Coronavirus, specificando che le donne devono continuare ad allattare i loro bimbi anche se positive al tampone o a rischio Covid-19. L’esperto, come riportato da SkyTg24, ha ribadito: “Le madri non devono essere separate dai figli, a meno che non si sentano troppo male. I dati che abbiamo a disposizione ci indicano che i benefici dell’allattamento superano decisamente ogni potenziale rischio di trasmissione del virus”.



Coronavirus, gravidanza: cosa dice l’Iss

Cosa dice l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a proposito di gravidanza e Coronavirus? All’inizio del lockdown per l’emergenza sanitaria sul sito ufficiale dell’organo è stata aperta una sezione preposta proprio alle donne in stato interessante. Questo permetteva di accedere a delle informazioni importanti per affrontare al meglio questa terribile e pressante pandemia globale. Si era parlato anche di allattamento, facendo riferimento al documento del College National des Gynecologues et Obstetriciens Francais. Questo sottolineava come fosse necessario andare ad approfondire caso per caso se fosse necessario allontanare il bambino dalla mamma per l’allattamento e quale strada prendere. Si parlava a quel punto della necessità di tenerli lontani solo ed esclusivamente a margine di una situazione decisamente critica. Ora però, con il tempo che è passato, la situazione ci ha permesso di fare un chiaro più chiaro di allora.



