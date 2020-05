Coronavirus, il paziente 0 viene dalla Francia?/ Caso di covid-19 il 27 dicembre 2019

Pubblicità

Fra i primi casi di coronavirus in Europa e nel mondo, vi potrebbe essere quello di un uomo ricoverato in Francia il 27 dicembre del 2019, circa un mese prima che l’epidemia scoppiasse e facesse notizia. L’indiscrezione è stata riportata nelle scorse da numerosi quotidiani nazionali e stranieri, e racconta appunto di un uomo che due giorni dopo lo scorso Natale, era finito in ospedale a Bondy a causa dei gravi sintomi provocati da una polmonite, già infezione covid-19 (ma all’epoca non lo si poteva sapere). Un episodio che giungerebbe quasi esattamente un mese prima, era il 24 gennaio, che venissero registrati i primi tre casi ufficiali a Parigi, due pazienti giunti da Wuhan, e il parente di uno di loro. Parlando con i media francesi, il dottor Yves Cohen, capo dei servizi di rianimazione degli ospedali Jean Verdier a Bondy e Avicenne a Bobigny, ha spiegato di aver riesaminato tutti i casi di polmoniti sospette verificatisi nel periodo dicembre-gennaio, attraverso i test Pcr, tecnica di biologia molecolare usata per diagnosticare le infezioni virali.

Pubblicità

CORONAVIRUS, PAZIENTE ZERO SCOPERTO IN FRANCIA IL 27 DICEMBRE: INFETTATI ANCHE I FIGLI

Su 24 test effettuati è risultato appunto un uomo affetto da coronavirus, oggi fortunatamente guarito. Cohen, parlando con la stampa, ha spiegato: “È stato malato 15 giorni e ha contagiato i due figli, ma non la moglie”. Nessuno dei quattro è mai stato in Cina, ma la donna lavorava al banco del pesce di un supermercato nel presso della zona sushi, dove il personale ha origini cinesi. Non è quindi da escludere, stando all’ipotesi più accreditata, che la moglie del “paziente zero” francese, possa essere stata infettata dai colleghi, rimanendo asintomatica, per poi trasmettere a sua volta il virus al marito e ai due figli. Dopo l’importante scoperta, Cohen ha avvertito le autorità sanitarie, e come si legge su Il Fatto Quotidiano, la prossima settimana verrà pubblicata una relazione a riguardo sull’International journal of antimicrobial agents. L’episodio tra l’altro è stato trattato anche dall’autorevole Sciencedirect.com, che ha fornito qualche dettaglio in più sul presunto paziente zero, un 42enne originario dell’Algeria, da anni residente in Francia, che si è presentato in ospedale il 27 dicembre, dopo che uno dei suoi figli aveva già dei sintomi: l’uomo sarebbe comunque stato dimesso due giorni dopo, avendo risposto bene alle terapie farmacologiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA