Coronavirus, in Lombardia ci si ammala di meno che nel resto d’Italia/ Contagi a 0,75

La pandemia di Coronavirus non può certo dirsi sconfitta, ma il dato che stiamo per illustrarvi è senza dubbio incoraggiante: il tasso di contagio in Lombardia, il cosiddetto R0, è attualmente pari a 0,75 e dunque inferiore alla media italiana (0,80). Numeri che fanno ben sperare, se si considera che la regione avente per capoluogo la città di Milano è stato il vero focolaio di Covid-19 a livello nazionale. L’annuncio è stato effettuato da Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione, ai microfoni di Sky Tg 24: “Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori sappiamo che qui da noi ogni persona contagia 0,75 persone, cioè non più di una. È importante rimanere sotto l’uno e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini”. Sala ha altresì aggiunto che in Lombardia è stato raggiunto il 60% di mobilità rispetto a un giorno normale: una statistica che, se messa a confronto con la percentuale delle attività che hanno riaperto, è più che positiva, poiché esse si attestano all’80% del totale. “Ieri abbiamo avuto 940mila lavoratori che sono tornati a lavorare, un terzo dei quali in smart-working“, ha concluso il vicepresidente, sottolineando come la popolazione stia reagendo bene in questa lunga battaglia.



