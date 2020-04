Coronavirus, infografica fake ANSA su riaperture/ Agenzia: “Mai pubblicata: è falsa”

Pubblicità

Mentre il mondo della politica e gli esperti discutono a proposito delle tempistiche della cosiddetta Fase 2 e di quale sarà il piano graduale delle riaperture delle attività produttive una volta che il “lockdown” del Paese sarà allentato, nelle ultime ore ha cominciato a circolare sui social e soprattutto le piattaforme di social messaging l’ennesima fake news su Coronavirus e dintorni. Questa volta a finire nel mirino di chi divulga false notizie con lo scopo di farle diventare virali aumentando la confusione dei cittadini è la stessa agenzia di stampa ANSA che in una nota ha messo in guardi da una infografica a questa attribuita e in cui si forniscono informazioni dettagliate a proposito di quale sarà il piano delle riaperture. “Notizia mai pubblicata” ha fatto sapere l’agenzia di informazioni con sede a Roma, spiegando di aver preso già delle contromisure.

CORONAVIRUS, L’INFOGRAFICA FAKE DELL’ANSA: “MAI PUBBLICATA”

“Circola in queste ore in alcune chat di WhatsApp e su Facebook una falsa infografica attribuita all’agenzia ANSA a proposito dei tempi delle riaperture. La direzione dell’ANSA avvisa tutti gli abbonati e i lettori di Ansa.it e dei nostri profili social che si tratta di informazioni false mai pubblicate” si legge nella nota che aggiunge poi come in merito alla vicenda sia stata già presentata una denuncia alla Polizia Postale dall’ufficio legale competente. Tuttavia prima della smentita anche la sempre attenta pagina Faceboook di Bufale.net (che da tempo è in prima linea nella lotta alla “infodemia”) aveva pubblicato uno screenshot della sopra menzionata infografica, spiegando che la task force guidata da Vittorio Colao non aveva ancora comunicato alla stampa delle date e anche il modo in cui era confezionata la falsa notizia doveva mettere in allarme i lettori: nell’immagine infatti le attività produttive che riaprivano secondo una timeline fasulla erano divise in due macrocategorie, ovvero quella del rischio e del contatto sociale, e con tempistiche poco credibili.





