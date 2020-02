Coronavirus Italia e mondo: 722 morti, 34mila infetti/ 9 italiani attesi dalla Cina

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime causate dall’epidemia di coronavirus. L’ultimo dato aggiornato racconta di 722 morti, e di ben 34.546 pazienti che invece sono attualmente infetti. Numeri che fotografano un’epidemia senza precedenti in quanto la tanto temuta Sars, nel periodo fra il 2002 e il 2003, uccise 650 persone fra Cina e Hong Kong. Una situazione davvero preoccupante, alla luce anche del recente allarme lanciato dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha sottolineato come stiano per terminare le scorte di mascherine e in generale di materiale protettivo per i medici. Fra le situazione più critiche, continuano intanto ad esservi quella sulla nave da crociera giapponese, Diamond Princess, ormai da diversi giorni al largo della baia di Yokohoma. Nelle ultime ore sono aumentati i passeggeri infetti da coronavirus che ora sono 64.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: ALTRI INFETTI SULLA NAVE DA CROCIERA GIAPPONESE

Sull’imbarcazione vi si trovano anche 35 italiani, di cui 25 membri dell’equipaggio e 10 turisti, e per il momento non vi è notizia circa un’infezione dei nostri connazionali. La situazione è comunque in divenire di conseguenza va tenuta sempre sotto stretto monitoraggio. I tre nuovi pazienti accertati (due cittadini americani e uno cinese), sono stati trasferiti dalla mastodontica nave in un centro ospedaliero vicino. Intanto è stata accertata la prima vittima statunitense del coronavirus: si tratta di un uomo di 60 anni che è deceduto lo scorso 6 febbraio in uno degli ospedali di Wuhan, la metropoli da cui è partito tutto. La notizia è stata confermata dall’ambasciata americana a Pechino. Infine, in merito al rientro in Italia di altri nostri connazionali, ne sono attesi nove nella giornata di domenica, che subiranno gli stessi trattamenti dei 56 già nel Belpaese: verranno sottoposti a quarantena preventiva presso il centro sportivo militare di Roma della Cecchignola. Non è da escludere che fra di loro vi sia anche il 17enne di Grado che era rimasto a Wuhan perchè febbricitante, poi risultato negativo al virus.

