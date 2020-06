Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti, +47 morti “Ma non è ancora finita”

Facciamo il punto sull’epidemia di coronavirus in Italia, con le ultime notizie e gli aggiornamenti più recenti. Partiamo dai dati, con 47 morti e 251 nuovi infetti registrate nelle ultime 24 ore. La Lombardia, da sola, conta il 62.5% dei casi, per un totale di casi registrati da inizio pandemia pari a 92.675. Ancora una volta la curva epidemiologica si è mostrata altalenante, e ieri è stata decisamente in calo rispetto ai numeri registrati nella giornata di giovedì. Guai però a pensare che l’epidemia sia conclusa, come da monito dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità: “L’epidemia non è conclusa, serve ancora cautela”. E’ sotto gli occhi di tutti, comunque, come molti medici inizino a concordare sul fatto che il covid attuale sia molto meno infettivo rispetto a quello di due/tre mesi fa. Il virus non è mutato ma è diventato molto meno aggressivo, come ha spiegato nella giornata di ieri al Corriere della Sera il professore Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto Mario Negri di Milano: “Li chiamiamo contagi, ma sono persone positive al tampone; si tratta di positività che non hanno ricadute nella vita reale”.

CORONAVIRUS ITALIA, SCUOLE RIAPERTE DAL 14 SETTEMBRE?

Una posizione condivisa anche dal professore Zangrillo, il “medico di Berlusconi”, primario del San Raffaele, che da giorni ormai ribadisce come la situazione sia molto meno grave rispetto a un paio di mesi fa. Intanto il Miur, il Ministero dell’istruzione, ha spiegato che a breve arriveranno le linee guida per la riapertura delle scuole, che avverrà fra meno di tre mesi, molto probabilmente il 14 di settembre. Gli istituti dovrebbero riaprire ufficialmente il primo del mese di settembre per i recuperi, poi il 14 toccherà a tutti gli studenti. Per evitare un’interruzione a pochi giorni dal ritorno sui banchi, le autorità stanno pensando di svolgere le attività di voto per le elezioni regionali e comunali (che quasi sicuramente si terranno il 20 settembre), in luoghi diversi dalle scuole, come palestre, tensostrutture e via discorrendo.



