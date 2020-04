Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: da oggi operativa Task Force Fase 2

L’Italia si avvicina ufficialmente da oggi alla cosiddetta Fase 2, quella che porterà lentamente il nostro paese alla normalità dopo l’epidemia coronavirus. Per farlo lo stivale sarà guidata dalla Task Force a cui capo troviamo il supermanager Vittorio Colao. Obiettivo, uscire al meglio dall’immobilismo forzato di questi giorni, cercando di fare meno danni possibili, soprattutto dal punto di vista economico e sanitario. Nel frattempo il premier Giuseppe Conte ha annunciato, tramite conferenza stampa in diretta di ieri sera, che il lockdown proseguirà fino al prossimo 3 maggio, anche se è stata concessa qualche riapertura, a cominciare dai negozi che vendono vestiti per bambini, passando dalle cartolerie e arrivando fino alle librerie. Ancora due settimane di quarantena, quindi, necessarie per fare in modo che l’epidemia da coronavirus venga sconfitta definitivamente, e che i sacrifici fatti fino ad ora non risultino vani. Lo stesso Conte ha poi voluto mandare un messaggio di ringraziamento alla Chiesa, pubblicato quest’oggi sull’Avvenire: “La Chiesa italiana ha accompagnato in queste ultime settimane con la sua presenza concreta nel territorio la sofferenza del nostro popolo contribuendo – con molte iniziative – a sostenere soprattutto i più deboli, le famiglie in situazione di povertà e necessità”.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: GLI ULTIMI DATI SULL’EPIDEMIA

Nella serata di ieri sono stati intanto diramati gli ultimi dati circa l’infezione da covid-19 in Italia, numeri che confermano una riduzione della pressione sugli ospedali, tenendo conto del calo dei pazienti in terapia intensiva. “I dati ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa”, ha detto il numero uno della Protezione Civile, Borrelli, durante la conferenza stampa consueta delle ore 18:00, aggiungendo che gli infetti totali da inizio emergenza sono 147.577, di cui 98.273 attualmente contagiati. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono state 1.985, un numero decisamente positivo, che significa che da quando è scoppiata l’emergenza sono guarite 30.455 persone. Nella giornata di ieri sono inoltre morte 570 persone, per un totale di 18.849 vittime (Italia si conferma il paese con più morti, tallonato da vicino dagli Stati Uniti). Infine, sono 66.534 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre quelli ricoverati con sintomi sono 28.242.



