Coronavirus, la profezia dei Simpson/ Nel 1993 la rivelazione che spaventò il mondo

Altro giro altra profezia dei Simpson che avevano anticipato l’arrivo del Coronavirus. In un episodio del 1993 infatti viene raccontata la storia di un virus giapponese che a causa di un pacco spedito negli Stati Uniti d’America. L’epidemia sta spaventando non solo la Cina, ma proprio tutto il mondo e anche stavolta è possibile che il cartone di Matt Groening abbia anticipato a sorpresa gli eventi. Ci riferiamo all’episodio 21 della quarta stagione dal titolo “Marge in catene”. La puntata inizia con l’acquisto di uno spremiagrumi che grazie a una pubblicità ingannevole diventa oggetto della ricerca dei cittadini di Springfield. Un operaio, proprio mentre sta chiudendo una delle scatole, finisce a tossire sull’oggetto in questione. Quella che viene chiamata “influenza di Osaka” arriva così a infestare la città, alimentando l’isteria dei giornalisti pronti a spargere notizie false per fare scalpore. Nonostante il virus in questione arrivi dal Giappone e non dalla Cina è impossibile non parlare di parallelismo, solo che la puntata dei Simpson in questione andò in onda ben 27 anni fa.

Coronavirus, la profezia dei Simpson: non è la prima volta

Quella del Coronavirus non è la prima predizione dei Simpson che già in passato avevano mostrato di saper “leggere nel futuro“. La prima è legata a Donald Trump divenuto presidente americano, con Bart che viaggia nel futuro e a 16 anni dall’elezione lo anticipa. Si passa poi a parlare della crisi in Grecia con Homer Simpson che appare in un telegiornale parlando dell’Europa pronta a mettere il paese ellenico in vendita su eBay, proprio tre anni dopo arriva la pesante crisi. A pagare dazio è anche Roy Horn attaccato da una tigre bianca prima in un episodio del cartone animato di Matt Groening e poi vittima di questo dieci anni dopo. Si parla anche di sport con i Simpson che anticipano la vittoria della Germania al Mondiale 2014 contro il Brasile. Non solo perché anche Neymar Jr viene colpito, infortunato prima nella serie e 4 mesi dopo anche nella realtà in maniera quasi analoga. Dunque non stupisce più di tanto la storia del Coronavirus, anche se veramente fa venire i brividi.

