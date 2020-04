Coronavirus Liga/ Test ai giocatori dal 28 aprile: ecco le tappe per la ripresa

Pubblicità

Pure nel campionato spagnolo, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, pur si lavora per il presto rientro in campo e ripresa di allenamenti e attività agonistiche. E se ancora vi è grande incertezza sulle date del ritorno in campo per la chiusura anche della Liga, pure federazione e leghe hanno già approntato un protocollo medico, con misure e test medici che i giocatori e staff dovranno affrontare prima di tornare a giocare. Secondo dunque le ultime indiscrezioni che ci arrivano da diversi media spagnoli già la Liga sta lavorando affinché comincino i primi test per il coronavirus per giocatori e staff già dal prossimo 28 aprile. Anzi pare che sia stata già assunta una società privata che eseguirà dunque tutti i test (PCR, sierologiche e prove rapide) nelle settimane che anticiperanno il rientro in campo: il tutto chiaramente in attesa che la politica, e per la recisione il Ministro della Salute, dia il suo ok al rientro in campo.

CORONAVIRUS LIGA: IL BARCELLONA HA PRONTO UN PIANO CON 5 TEST

E se dunque già la Liga sta agendo per la ripresa di allenamenti e ritorno in campo, con l’organizzazione di controlli sanitari per giocatori e staff da condurre nei prossimi giorni, ecco che pure il Barcellona si è già mosso con grande anticipo. Stando a quanto ci riporta il quotidiano AS la società bluagrana sta già lavorando a un piano con 5 tipologie differenti di test, sanitari, psicologici e fisici a cui i giocatori dovranno sottoporsi prima di riprendere le attività. Nel protocollo non viene apparentemente trascurato alcun aspetto: si parte con un colloquio personale fino a test metabolici e per il coronavirus, con pure prove di corsa e resistenza. Di fatto i giocatori, prima di ritornare a giocare si sottoporranno a nuove prove per riottenere l’idoneità sportiva: mossa quasi inevitabile considerato che finora non ci si è potuti allenare se non nelle proprie abitazioni. Va poi aggiungo che alcuni di questi test, specialmente quelli legati al coronavirus verranno poi effettuati periodicamente e sistematicamente per il resto della stagione. Non è però dato a sapere quali saranno le misure da adottare se in tal caso verranno riscontrate nuove positività al Covid-19.



