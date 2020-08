CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 22 AGOSTO/ +174 nuovi casi. Tamponi per chi rientra

Non può essere di certo definito incoraggiante l’ultimo bollettino del coronavirus in Lombardia. In data 21 agosto, i nuovi contagi registrati sono stati 174 a fronte di 10.703 tamponi effettuati, che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a quota 1.456.936. A perdere la vita nelle ultime 24 ore sono stati 6 persone: il drammatico conto dei morti da quando il virus si è abbattuto sulla Lombardia sale a quota 16.852. Rispetto alla situazione sanitaria attuale, sul fronte ospedaliero c’è da registrare l’ingresso di un paziente in più nei reparti di terapia intensiva: attualmente i posti letto occupati da degenti sono 17. Scendono invece i ricoveri negli altri reparti Covid: nelle ultime 24 ore sono state dimesse 6 persone. I guariti/dimessi sono in tutto 75.546 (+97), di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 22 AGOSTO

Dei 174 nuovi casi registrati in Lombardia, 26 sono ‘debolmente positivi’ e 10 sono risultati positivi a seguito di test sierologico. Un dato che serve a comprendere come ampia parte dei nuovi contagi siano da considerarsi casi da monitorare con estrema attenzione sotto il profilo delle cure. Nel frattempo l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha dichiarato che da oggi, sabato 22 agosto, “i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio e provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta potranno effettuare il tampone con la formula del drive through in uno spazio adeguato accanto alla fiera di Bergamo, a pochi minuti dallo scalo”. Gallera ha aggiunto: “Dopo una serie di sopralluoghi tecnici abbiamo individuato l’area della Fiera per l’attivazione delle postazioni per effettuare i tamponi – spiega l’assessore – ritenendola idonea in termini di sicurezza e funzionalità. Abbiamo messo in campo un autentico lavoro di squadra coordinato dall’ATS di Bergamo. I volontari dell’Associazione Nazionali Alpini si stanno occupando di allestire l’area immediatamente dietro gli edifici della Fiera. Il personale sanitario del Gruppo San Donato effettuerà i tamponi ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19”. Come riportato da Milano Today, la prestazione andrà prenotata al call center del Gruppo San Donato, seguendo le indicazioni disponibili sul sito di ATS Bergamo.



