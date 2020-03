Coronavirus: mamma e papà di Paola Di Benedetto/ Video: “Stiamo bene”, lei piange inconsolabile. Fede Rossi?

Paola Di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip 2o20, ha ricevuto un emozionante video messaggio all’interno della Casa, proveniente direttamente dalla sua famiglia. Una decisione che Mediaset ha adottato per lei e per tutti gli altri personaggi famosi in gara nel reality show di Canale 5, al fine di informarli sulle condizioni di salute dei loro cari in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando a causa dell’emergenza connessa al Coronavirus. Inevitabilmente, Paola non ha trattenuto le lacrime ed è subito scoppiata in un pianto irrefrenabile, a dimostrazione di quanto avverta la mancanza dei suoi familiari in questi mesi di distanza obbligata e forzata.

PAOLA DI BENEDETTO PIANGE AL GRANDE FRATELLO VIP, SUO PADRE: “STIAMO BENE, STAI SERENA”

Sul maxischermo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 sono comparsi i volti del padre, della madre, del fratello e dell’amico (o amica) a quattro zampe di Paola. A prendere la parola è stato suo papà, che, sorridendo, ha voluto rassicurare sua figlia: “Ciao Paola, volevamo solo informarti che noi stiamo tutti bene, compresi nonni e parenti che ti salutano. Ti seguiamo sempre“. Immancabile un riferimento al fidanzato, Federico Rossi, dell’ormai quasi ex duo Benji e Fede: “Ti manda un grosso bacione”. Infine, un augurio di vero cuore, che assomiglia più a un consiglio paterno, a dirla tutta: “Viviti quest’avventura serenamente e non preoccuparti di niente. Un grosso bacio”.

