Coronavirus mascherina fai da te con Carta da forno/ Barbara Palpombelli, video:”ecco come si fa”

MASCHERINA FAI DA TE ANTI CORONAVIRUS CON LA CARTA DA FORNO

Barbara Palombelli, volto noto della televisione italiana e conduttrice della trasmissione di Rete 4 “Stasera Italia” ha spiegato agli italiani, con tanto di vero e proprio tutorial, come fabbricare una mascherina anti-Coronavirus fai da te con pochi, semplici materiali a disposizione nelle nostre case. Un’alternativa che, al di là dell’efficacia del prodotto, può perlomeno aiutare a supplire alla carenza delle mascherine brevettate, che sul web e nelle farmacie dell’intera Penisola hanno raggiunto ormai prezzi vertiginosi e per nulla sostenibili (e condivisibili). “Tanti dicono: non ho la mascherina, come faccio ad averne una?”, ha esordito la presentatrice, per poi passare ai fatti concreti.

BARBARA PALOMBELLI: “MASCHERINA ECONOMICA CREDO COSTI 10 CENTESIMI DI EURO IN TUTTO”

“Prendete la carta da forno, perché la mascherina, come ha detto il professore Garbagnati, deve essere impermeabile e, in questo, la carta forno è perfetta. La piegate da un verso e dall’altro. Si prendono poi due elastici, facendoli girare attorno… Dobbiamo, ovviamente, fissarli con la spillatrice da ambedue i lati. Quindi, spillate i due elastici nei rispettivi versi. Poi, aprite, appoggiate la mascherina sul viso, allargatela e regolate gli elastici. Ecco, la vostra mascherina è pronta per essere indossata… Credo che costi 10 centesimi di euro in tutto”. In tanti, nel frattempo, hanno ironizzato sulla decisione di Barbara Palombelli di mostrare ai telespettatori le manovre per la realizzazione di una mascherina. C’è, ad esempio, chi l’ha definito un momento “trash” di televisione e chi, invece, ha rievocato Giovanni Muciaccia e la storica trasmissione di Rai Due “Art Attack”.





