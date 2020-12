Coronavirus mondo: ultime notizie/ Usa, UK e Russia i Paesi più colpiti

Ieri sono stati registrati oltre 570 mila nuovi casi di coronavirus in tutto il mondo. Come reso noto dall’Organizzazione Mondiale della Salute, il maggiore incremento è stato registrato negli Stati Uniti d’America: nuovi 182 mila infettati. Attenzione però anche ai dai di Gran Bretagna e Russia, rispettivamente con 36 e 27 mila nuovi contagiati. Riflettori accesi anche sulle situazioni in Brasile, Germania, India e Turchia.

A proposito di Stati Uniti d’America, prosegue la campagna vaccinale: i Centers for Disease Control and Prevention, l’agenzia di riferimento statunitense, ha reso noto che nel giro di 10 giorni sono stati vaccinate 1 milione di persone. Ricordiamo che la campagna è partita il lunedì della scorsa settimana e il conteggio riguarda solo il vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech.

CORONAVIRUS MONDO: NUOVO LOCKDOWN IN ISRAELE

Tiene banco la nuova variante Covid inglese e la Cina ha deciso di correre ai ripari: il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Wang Wenbin ha annunciato la sospensione dei voli da e per il Regno Unito. La misura verrà riesaminata nei prossimi giorni a seconda dell’evoluzione. Pochi minuti fa sono stati resi noti i dati del contagio in Germania: l’istituto Robert Koch ha comunicato 32.195 nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, quasi 1.800 in piu’ rispetto a una settimana fa. Elevato il dato dei decessi, +802 rispetto a ieri. Il bilancio totale di positivi da inizio positivi è di 1.587.115 persone, mentre il conto dei morti ha raggiunto quota 28.770. Infine, segnaliamo le nuove contromisure adottate da Israele: a fronte dell’aumento di contagi e del timore per la variante Covid inglese, le autorità hanno disposto una chiusura totale per 15 giorni.



