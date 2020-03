Coronavirus, morto Vittorio Gregotti/ Ristrutturò Marassi e Montjuic, aveva 92 anni

Purtroppo il Coronavirus continua a fare vittime: i numeri del contagio sono ancora serissimi e tra questi spiccano anche le morti. Vittorio Gregotti è un personaggio illustre che ci lascia, come apprendiamo dal Corriere.it: aveva 92 anni, tra le sue progettazioni ci sono anche stadi come il Montjuic di Barcellona e il Luigi Ferraris di Genova. Nato a Novara nel 1927, ha dunque legato il suo nome anche al mondo dello sport anche se, purtroppo, è anche conosciuto come l’architetto del quartiere Zen a Palermo, in cui le cose non sono andate come sperato: all’epoca Gregotti aveva accusato le infiltrazioni mafiose negli appalti. Dopo l’esperienza di 6 mesi a Parigi ha collaborato con la rivista di architettura Casabella, diventandone direttore per 14 anni; nel 1974 ha fondato la Gregotti Associati con sede a Milano, tra i suoi progetti sono presenti varie strutture in tutto il mondo.

CORONAVIRUS, MORTO L’ARCHITETTO VITTORIO GREGOTTI

Dunque a causa del Coronavirus è morto Vittorio Gregotti, che ha lavorato anche per il Workshop di Praga, ha ristrutturato la sede del Corriere della Sera a Milano e ha progettato il PalaBabele di Cantù, altro lavoro legato al mondo dello sport così come alcune installazioni a Barcellona che sarebbero state utilizzate per le Olimpiadi del 1992. Tra queste, l’ampliamento dell’Olimpico Lluis Companys: l’Espanyol ci ha giocato qui per 12 anni (fino al 2009), il progetto realizzato insieme ad un gruppo di architetti catalani prevedeva l’abbassamento del terreno di gioco di 12 metri e la costruzione di un’altra gradinata sotto quella già esistente, a sezione parabolica e perfettamente ellittica. Sempre Gregotti ha progettato la ristrutturazione del Luigi Ferraris di Genova (in vista dei Mondiali di Italia ’90), scontrandosi con la scarsa visibilità di alcuni settori: lavorando sui singoli settori, così da non chiudere l’impianto durante l’opera, l’architetto ha modificato tutto lasciando solo l’originale ingresso alla tribuna, e realizzando quello che oggi è riconoscibile come uno stadio all’inglese, capienza ridotta (poco più di 40000 spettatori) e tribune a ridosso dello stadio.

