CORONAVIRUS: CASO SOSPETTO A SERRAVALLE/ 53enne si sente male in Autogrill

C’è un nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia. L’ultima segnalazione ci giunge da Serravalle Pistoiese, in Toscana. Una cinese di 53 anni, che viaggiava assieme ad una compagnia di suoi connazionali, ha accusato un malore all’autogrill del comune di cui sopra. Una donna è svenuta a causa delle febbre alta, e vista l’emergenza di questi giorni, si è deciso di isolare l’area di servizio per un paio d’ore. Il personale del 118 ha fatto uscire tutti i clienti tranne i lavoratori, dopo di che l’aerea è stata successivamente riaperta. La donna è stata poi portata in ospedale a Pistoia, mentre i suoi connazionali hanno ripreso il loro viaggio destinazione Lucca, e verranno successivamente sottoposti ad accertamenti. Stando a quanto riferito dall’Asl Toscana Centro, si tratterebbe di un caso sospetto di coronavirus: “La paziente è ora ricoverata nel reparto di malattie infettive del pronto soccorso di Pistoia – fa sapere in una nota l’Asl locale – sono in corso gli accertamenti e le terapie del caso ed in questo momento è in corso anche l’indagine epidemiologica per capire se la donna, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, era già presente in Italia: in caso affermativo i sanitari procederanno ad effettuare gli esami indicati dal Ministero inviando i campioni biologici all’Istituto Superiore di Santità”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CORONAVIRUS: PRIMO CASO IN GERMANIA

Il coronavirus continua a mietere vittime a ritmo vertiginoso. Stando agli ultimi dati ufficiali riportati da tutti i quotidiani nazionali e non, sono 106 i morti accertati, di cui ben 100 nella sola provincia di Hubei, dove sorge Wuhan. I nuovi casi di contagio, stando a quanto specificato dalle autorità cinesi, sono invece quasi 1300, per un totale worlwide di circa 4000 pazienti. Nella sola provincia di Hubei i casi sono stati in totale 2714 di cui 2567 pazienti che sono stati ricoverati, mentre 47 sono stati dimessi a seguito di cure specifiche. Le infezioni sono quasi raddoppiate nelle ultime 24 ore, visto che lunedì i contagiati erano 2744, mentre ad oggi, martedì 28 gennaio, siamo saliti a 4515 pazienti infetti. Inoltre, vi sono altre settemila persone che presenterebbero i sintomi del coronavirus, ma che non sono state ancora dichiarate pazienti “ufficiali” del virus cinese.

CORONAVIRUS, A PECHINO RINVIATA APERTURA SCUOLE

Intanto si è registrato un primo caso anche in Germania, precisamente nella zona sudorientale della nazione tedesca, nella regione della Baviera, dove si trova la città di Monaco. Un portavoce del ministero della salute ha spiegato: “Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus” ed “è stato posto sotto controllo medico e in isolamento”. Il paziente è “in buone condizioni mediche”, fanno sapere le stesse fonti. In totale sono dodici i paesi fuori dalla Cina che hanno registrato dei casi di coronavirus, e al momento sembrerebbe essere esclusa l’Italia. Numerosi i casi sospetti fra Genova, Lecce, Bari e Napoli, ma trattasi tutti di falsi allarmi. Tornando in Cina, proseguono le misure straordinarie per provare a contenere l’epidemia, con 30 città che hanno lanciato il livello 1 d’allerta. Pechino ha deciso di rinviare l’inizio del secondo semestre delle scuole e delle università, fino a data da destinarsi, come specificato attraverso una nota da parte del ministero dell’educazione. Inoltre, le autorità di Pechino hanno invitato i propri cittadini a rinviare i viaggi all’estero.



