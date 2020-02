Coronavirus, Selvaggia Roma choc/ “Sono razzista verso i cinesi, non rompetemi le…”

Coronavirus: tutto il mondo teme una pandemia e, sui social, si sono già letti post carichi d’allarmismo e risposte… choc. Come quella di Selvaggia Roma, l’ex concorrente del reality show “Temptation Island”, che ha ricevuto pesanti critiche e attacchi dal popolo del web per alcune sue frasi di natura razzista (per sua stessa ammissione). Procediamo, però, con ordine: tutto ha avuto inizio, come detto, dal terrore germogliato tra alcuni utenti di Instagram (e non solo) in merito alla diffusione e alla potenza del Coronavirus, per il quale, secondo gli organi competenti, la situazione non ha raggiunto livelli di elevata criticità e la prevenzione del contagio potrebbe financo rivelarsi più agevole di quanto non potesse apparire in un primo momento. Proprio per questo, l’influencer, utilizzando indubbiamente modi e parole inappropriati, ha esternato il suo pensiero in un post permeato in alcuni punti dal dialetto romano. “I cinesi si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio, hanno scatenato un’epidemia mondiale, hanno messo in isolamento 50 milioni di persone e poi, se entri in un loro negozio, te inseguono tra gli scaffali perché non se fidano… Loro de noi! Vabbè”.

CORONAVIRUS, SELVAGGIA ROMA CHOC: “IO RAZZISTA VERSO I CINESI! LORO…”

L’opinione di Selvaggia Roma sull’allarmismo creato dal Coronavirus è sfociata, dicevamo, in una vera e propria polemica sui social a causa dell’attacco della ragazza nei confronti della popolazione cinese. Frasi al vetriolo, che hanno ferito alcuni utenti provenienti proprio dall’Oriente (e non solo), come dimostra la reazione avuta da una giovane nata nella terra del Dragone, che ha scritto un messaggio privato a Selvaggia Roma, replicando alla sua sfuriata e prendendo le difese ai suoi connazionali. Un gesto che ha suscitato un ulteriore sfogo da parte dell’influencer, tanto che la ragazza cinese ha deciso di rendere pubblico lo screenshot della conversazione (breve, brevissima) avuta con Selvaggia Roma, che le ha scritto: “Sì, sono razzista contro i cinesi perché loro sono i primi ad esserlo contro di noi. Quindi? Problemi? Non rompermi più le p***e, grazie”. Superfluo riferire quanto accaduto successivamente: centinaia di persone hanno accusato l’ex partecipante di “Temptation Island” di razzismo, scrivendole di “vergognarsi” e attribuendole anche alcuni insulti non ripetibili. Staremo a vedere se, con il trascorrere delle ore, la querelle tenderà ad affievolirsi oppure continuerà a imperversare.

