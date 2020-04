Coronavirus Serie A/ Lega infuriata col governo: 14 giugno ultima data per ripartire

Pubblicità

Sono polemiche roventi quelle che sono scoppiate già nella giornata di ieri (ma siamo sicuri che pure oggi terranno banco) tra la Lega Calcio Serie A e Governo, in merito alle ultime decisioni prese da quest’ultimo in materia di ripresa delle attività sportive, dopo lo stop imposto dall’emergenza coronavirus. Secondo quanto si apprende dall’ANSA pare che sia stata grande la delusione in seno alla Lega dopo aver costatato l’assenza nell’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri di date certe per la ripresa di allenamenti e campionati, in primis quello della Serie A: tema su cui invece nei giorni scorsi si era concentrato il dialogo tra Governo e Federcalcio. E sul quale a quanto pare erano state fatte grandi promesse, evidentemente non mantenute. In ogni caso, stato all’ultimo dpcm, la ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra è fissata non prima del prossimo 18 maggio e nel contempo la Lega Serie A ha deciso di considerare come ultima data utile per la ripresa del campionato il 14 giugno: considerando che i club vorrebbero avere almeno 4 settimane per rimettere in condizione i propri giocatori, capiamo bene che la situazione non è di facile risoluzione.

CORONAVIRUS SERIE A, SPADAFORA: IO COMPLOTTO CONTRO IL CALCIO? RIDICOLO

E diventa ancor piò complicato parlare di ripresa per il campionato della Serie A dopo anche l’ultimo intervento in tv del Ministro dello sport Spadafora, le cui parole hanno fatto infuriar ancor di già la stessa Lega Calcio Serie A. Dopo che fonti del Ministero hanno confermato tramite l’ANSA che “nessun accordo sul riavvio della Serie A è stato raggiunto nei giorni scorsi” e che pure “la data della ripartenza del campionato è stata espressamente esclusa dalla discussione intercorsa nella riunione con FIGC, Leghe e tutte le componenti del mondo calcistico”, ecco che in aggiunta è stato ribadito che per il momento il Governo sta valutando solo la ripresa degli allenamenti per quanto riguarda il calcio: in aggiunta, il protocollo inviato dalla FIGC è ancora oggetto di approfondimento e che certo può essere ancora perfezionato. E infiammando ancor di più le polemiche, Spadafora pure ha affermato: “Per la Figc il campionato dovrebbe ripartire a metà giugno, se consideriamo che non siamo nemmeno a maggio è un tempo lunghissimo. Non siamo in grado di sapere l’evoluzione del virus e come reagiremo noi tutti. E’ impossibile dire oggi che il calcio ripartirà e indicare una data precisa”. Insomma se con l’ultimo dpcm il calcio e la Serie A in primis chiedeva risposte, ecco che per il Governo la situazione è ancora troppo fumosa per poter fissare alcun paletto, specie per la ripresa del campionato. Le polemiche però in questi giorni sono roventi e non sono mancate pure accuse pesanti, come quella che il governo e il Ministro stiano “complottando” contro il mondo del calcio: “Voci ridicole, mi muovo solo rispettando le regole”. A breve comunque sono attesi grandi sviluppi e mentre si fa sempre più vicina l’ipotesi di uno stop definitivo, il presidente della FIGC Gravina ha già chiesto un confronto diretto con il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico che coadiuva il Governo nella gestione dell’emergenza Covid-19 , per venire assieme a una soluzione in tempi stretti per la ripresa di tutte le attività (allenamenti e partite).



