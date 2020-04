Coronavirus Serie A/ Rezza (Iss): “Riprendere è rischioso, manderei tutto a monte”

Pubblicità

La Serie A riparte? Non secondo il parere dell’Iss: il direttore del dipartimento Malattie Infettive Gianni Rezza ha lasciato il suo commento, rilasciato nel corso di una conferenza stampa alla Protezione Civile, sui rischi del Coronavirus in questo periodo e dunque la possibilità di riprendere a giocare per concludere il campionato. Le sue parole sono state, ancora una volta, oggetto di critica e polemiche da parte di Arturo Diaconale, il responsabile della comunicazione della Lazio che, dobbiamo dirlo, non perde occasione per dire la sua e, ormai si è chiaramente capito, è sulla posizione della ripresa a tutti i costi. Ad ogni modo, andiamo con ordine: interpellato sull’eventualità di giocare e portare a termine la stagione di Serie A, Rezza ha dato voce alle perplessità dicendo che “è uno sport che prevede contatti e il rischio di trasmissione esiste”, sostenendo anche che le ipotesi dei protocolli sanitari particolari gli sembrano tirate.

Pubblicità

CORONAVIRUS SERIE A: LA REPLICA DI DIACONALE

Poi, Rezza ha detto ridendo che, da tifoso della Roma, manderebbe tutto a monte: una battuta che forse deriva dalla posizione in classifica dei giallorossi (che sono quinti in Serie A), ma evidentemente questo è bastato a Diaconale per recepire il messaggio in un altro modo e rimettere in riga il responsabile dell’Istituto Superiore di Sanità. “Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa” ha detto, lanciandosi poi in un parere personale secondo il quale suddetti scienziati sarebbero più utili nel trovare un modo per fronteggiare il Coronavirus e non occupandosi di calcio. “Sarebbe davvero auspicabile che, invece di alimentare polemiche calcistiche di cui non si sente il bisogno, si dedicasse ogni energia alla ricerca di una cura o di un vaccino che possa arrestare il contagio”. Queste le dichiarazioni del responsabile delle comunicazioni della Lazio: niente di nuovo, perché la sua linea sulla ripresa del campionato di Serie A è la stessa di sempre.

Pubblicità

Ora, senza voler entrare nella polemica, sarebbe anche opportuno segnalare come a sollevare il polverone non sia stato certo Gianni Rezza: il quale ha semplicemente espresso un parere basandosi, peraltro, su quel lavoro quotidiano che Diaconale gli intima di fare. Per di più il portavoce della Lazio fino a questo momento ha risposto a ogni singola persona – presidente di club, addetto ai lavori o altro – che si sia espresso contro la ripresa della stagione. Un pensiero che sta diventando sempre più comune, e dunque non si capisce perché ciascuno di questi attori debba essere preso ad esempio negativo e tacciato di suscitare polemiche e discussioni. Sembra invece essere il contrario, pur dovendo sostenere che le opinioni di Diaconale sono legittime forse sarebbe il caso che anche lui “lasciasse correre”, senza sentirsi attaccato ogni piè sospinto credendo – ormai possiamo dirlo – che chi non vuole portare a termine il campionato voglia direttamente danneggiare la Lazio o percorrere i propri interessi, per esempio evitare la retrocessione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA