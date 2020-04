Coronavirus Spagna: 14.045 morti, 141.942 casi/ “Isolamento fino a metà maggio”

Il Coronavirus in Spagna costringe le autorità sanitarie a ritoccare quotidianamente verso l’alto le cifre che compongono il bilancio dell’epidemia in landa iberica, dove il totale dei casi ha raggiunto quota 141.942, mentre i decessi sono complessivamente 14.045. Per questa ragione, secondo l’istituto sanitario “Carlos III” e l’istituto nazionale di Statistica, il confinamento dovrà durare sino almeno alla metà del mese di maggio, magari con qualche piccolo allentamento, rappresentato dalla possibilità di praticare sport all’aria aperta o portare fuori i bambini per un po’ di minuti. Infatti, come evidenziano gli esperti, questo è l’arco di tempo necessario per scoprire quale percentuale della popolazione ha già sconfitto il Covid-19 e quindi può dirsi immunizzata. Questo studio è indispensabile affinché i responsabili della salute pubblica possano determinare come iniziare la fase successiva, quella di riduzione delle misure che, a seconda dei risultati evidenziati, sarà effettuata a una determinata velocità.

CORONAVIRUS SPAGNA: AL MOMENTO STATO D’ALLARME SINO AL 26 APRILE

Per il momento, lo stato di allarme sarà prorogato fino al 26 aprile, anche se non si sa ancora se i lavoratori che svolgono attività non essenziali torneranno al loro posto di lavoro al termine delle vacanze di Pasqua, dopo il congedo obbligatorio retribuito concesso dal Governo il 29 marzo. Il ministro della Salute, Salvador Illa, ha detto ieri che lo Stato deciderà presto, sulla base della raccomandazione dei tecnici della sanità pubblica. Per quanto riguarda i test sierologici, nel caso di Barcellona saranno campionate almeno quattromila persone e a Madrid cinquemila. Tutti i membri delle loro famiglie saranno inclusi nello studio, in modo che il campione consti di partecipanti appartenenti a tutte le fasce d’età e le famiglie saranno monitorate e riesaminate dopo tre settimane. Da un lato, il campione sarà assegnato in modo uniforme a tutte le province (dimensione minima del campione: 600 soggetti per provincia) e l’altra metà sarà distribuita in proporzione alla dimensione della popolazione di ogni provincia.



