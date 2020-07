Coronavirus, Spagna e Iran preoccupano/ Rouhani “Qui forse 25 milioni di casi”

Esplodono i contagi di coronavirus in Spagna e il primo ministro francese Jean Castex non esclude una nuova chiusura del confine. La situazione sembra invece fuori controllo in Iran, dove si parla di 25 milioni di contagi. La battaglia contro Covid-19 nel mondo è tutt’altro che vinta. Ma torniamo alla Spagna, dove il bilancio delle vittime di coronavirus è di circa 28.400, uno dei peggiori d’Europa. E ci sono oltre 150 nuovi focolai. La maggiore incidenza di nuovi casi si registra in Aragona e Catalogna. Qui le autorità continuano a varare misure per contenere la malattia. Ad esempio, quattro milioni di residenti a Barcellona sono stati esortati a restare a casa, perché il numero di casi di coronavirus sta continuando ad aumentare. Eppure, le strade che collegano Barcellona ad altre aree costiere sono intasate e sono visti migliaia di veicoli lasciare la città catalana, prevalentemente diretti in Costa Brava e Daurada. Secondo Rtve, la riduzione di traffico in uscita da Barcellona rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso era appena del 10 per cento.

CORONAVIRUS, CASO IRAN: 25 MILIONI DI CASI?

E poi c’è il caso Iran, con il presidente Hassan Rouhani che citando uno studio del ministero della Salute afferma che il Paese potrebbe avere 25 milioni di infezioni da coronavirus. Quindi, sarebbero molte di più di quelle comunicate ufficialmente. Sono 269mila i casi ufficiali. Ma sarebbe un numero superiore persino al totale globale, confermato in 14 milioni. Rouhani ha detto poi che altri 30-35 milioni di persone potrebbero essere infettate in futuro, sempre secondo questo studio, quindi il tasso di ospedalizzazione potrebbe aumentare. In Iran i morti secondo la Johns Hopkins University sono circa 14mila. Qui il lockdown è scattato a marzo, quando i casi hanno cominciato a galoppare. Ma la quarantena è stata allentata due mesi dopo per la necessità di rilanciare l’economia. Secondo quanto riportato da Repubblica, si ipotizza infatti che almeno 2 milioni di persone in Iran abbiano perso il lavoro a causa della pandemia di coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA