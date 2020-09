CORONAVIRUS SPAGNA, FRANCIA, INGHILTERRA/ Ultime notizie: nuovo picco a Londra

Coronavirus Spagna, Francia e Inghilterra: il punto sull’emergenza sanitaria nei principali Paesi europei. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati ancora elevati e la situazione non è migliorata nel corso delle ultime ore. In Italia la curva epidemiologica non preoccupa per il momento, ma è vietato abbassare la guardia. Sul tema è intervenuto Massimo Galli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ai microfoni del Corriere della Sera: «La situazione nei Paesi attorno a noi è allarmante. Non è chiaro perché, ma ho una mia opinione. La mia personale impressione è che il lockdown per come lo abbiamo vissuto e sofferto, più rigoroso che altrove, abbia limitato la circolazione del virus in alcune parti d’ Italia. Parecchie regioni non hanno avuto nuovi casi per un determinato lasso di tempo. Quell’ intervento radicale ci ha dato una sorta di onda lunga di protezione, ma l’equilibrio è fragile».

CORONAVIRUS FRANCIA: DATI PREOCCUPANTI

Preoccupa l’emergenza coronavirus in Francia, i dati continuano a salire. Come reso noto dal Public Health France, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.797 nuovi casi positivi e 55 nuovi decessi. Il bilancio è salito a 31.661 vittime per Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. In aumento la percentuale di persone contagiate tra quelle sottoposte a tampone – dal 6,5% al 6,9% – e l’epidemiologa Sophie Vaux ha spiegato: «Siamo ancora in una fase ascendente dell’epidemia, quasi tutti gli indicatori sono in aumento. La circolazione è sempre maggiore tra gli anziani, che sono maggiormente a rischio di sviluppare una forma grave della malattia», riporta Le Parisien.

CORONAVIRUS SPAGNA: RECORD DI CASI

Se la situazione francese preoccupa, l’emergenza coronavirus in Spagna non è da meno. Venerdì sono stati annotati 12.272 nuovi casi di coronavirus e 120 nuovi decessi. Si tratta del primo paese della comunità europea a superare i 700 mila contagiati da Covid-19. Particolare attenzione va alla Comunità di Madrid, certamente la più colpita. El Mundo mette in risalto che l’esponenziale rialzo di infettati è legato alla mancanza di tracciamento e alla carenza di personale sanitario. Le autorità hanno raccomandato alla popolazione di evitare spostamenti non necessari. In Catalogna, invece, è entrata in vigore la limitazione degli incontri di un massimo di sei persone nella sfera pubblica e privata.

CORONAVIRUS INGHILTERRA: PICCO CASI DA MAGGIO

La situazione non migliora in Gran Bretagna, dove l’emergenza coronavirus sta colpendo duramente in particolare l’Inghilterra. Come reso noto dalle autorità sanitarie nazionale, ieri in UK sono stati registrati 6.874 casi positivi, record di contagiati da maggio, su oltre 245 tamponi processati. Purtroppo sono stati annotati altri 40 decessi. Le buone notizie arrivano principalmente dagli ospedali, dove non sono rilevate criticità di alcun tipo, anzi, la situazione è addirittura migliore alla nostra: 228 ricoverati in terapia intensiva e 1.616 pazienti negli altri reparti Covid.



