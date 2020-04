Coronavirus Spagna: oltre 10mila morti e 112mila casi/ Catalogna in grave emergenza

Prosegue l’incubo Coronavirus in Spagna, dove l’ultimo drammatico bilancio parla di oltre 10mila decessi (10.348, per la precisione) e di 112.065 casi positivi, poco più di tremila in meno rispetto all’Italia. Situazione di grave emergenza in Catalogna, dove i contagi sono saliti a 23.460 (1656 in più nella sola giornata di ieri, giovedì 2 aprile 2020), mentre il totale delle persone morte è pari a 2.335 morti. Ve ne sono poi altre 2.053 ricoverate in terapia intensiva in gravi condizioni, mentre fra il personale medico e sanitario regionale si contano 3702 malati. La protezione civile catalana ha consigliato in queste ore a tutta la popolazione di indossare una mascherina quando si è costretti a uscire di casa. Raccomandati anche l’utilizzo di guanti prima di toccare il cibo, di una propria borsa quando si va a fare la spesa e l’accurato lavaggio delle mani quando si fa ritorno presso la propria abitazione. Allo stesso modo, si deve ricorrere al disinfettante per pulire la parte del carrello del supermercato su cui ci si appoggia con le mani (prima di toccarlo, ovviamente).

CORONAVIRUS SPAGNA: “ANZIANI LASCIATI MORIRE NELLE CASE DI RIPOSO CATALANE”

Sulle colonne del quotidiano iberico El País viene raccontata quest’oggi la triste storia di María Luis Ortega, pensionata di 88 anni che viveva da quattro anni presso la residenza “Casa Asil” nel quartiere Sant Andreu Palomar di Barcellona. Viveva perché lo scorso 31 marzo, dopo aver desaturato e aver accusato un rialzo febbrile, la donna è deceduta. “Non ho lamentele sul personale della residenza, il 50% del quale si è ammalato”, ha dichiarato telefonicamente alla testata giornalistica spagnola il figlio Daniel, il quale ha tuttavia sottolineato la mancanza di informazioni e denunciato le modalità attraverso le quali sono state gestite la malattia e la morte della madre. “Li lasciano morire, non li portano all’ospedale“, ha commentato. “Mi hanno chiamato sabato 28 marzo per dirmi che era gravemente malata. Mia mamma soffriva di Alzheimer, ma fino ad allora era in buone condizioni di salute. Non aveva mai preso nulla, neppure un raffreddore”. Non è stato eseguito il tampone (neanche post mortem) per verificare se sia stato il Coronavirus a determinare il decesso della signora Ortega.



