Coronavirus Tennis/ L’ATP potrebbe ripartire il 17 agosto dailMasters di Cincinnati

Dopo il calcio e il motorsport è grande attesa anche per la ripresa del tennis, dopo lo stop alle competizioni deciso all’inizio di marzo per l’esplodere della pandemia da coronavirus, e fissato fino al prossimo 31 luglio. E in tal senso sono davvero giorni caldissimi specie per l’ATP, che a breve infatti dovrebbe ufficializzare la ripresa delle competizioni e dunque decidere del futuro dei prossimi tornei, come pure del calendario e degli appuntamenti per ora messi in “sospeso” come sono anche gli Internazionali d’Italia. Come ci riporta l’Ansa infatti l’ATP ha convocato per domani una riunione video con i giocatori per informarli della situazione e stando a quanto riportato dalla Federtennis, entro il 15 giugno tali decisioni verranno ufficializzate: tre giorni dopo e toccherà agli allenatori intervenite per discutere della ripartenza. Ma intanto si fa sempre più strada l’ipotesi che il tennis possa riprendere, dopo la pandemia da coronavirus, già il prossimo 17 giugno con l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, che per l’occasione porrebbero anche spostarsi a New York.

CORONAVIRUS TENNIS: IL 17 AGOSTO SI RIPRENDE?

Approfondendo tale ipotesi con le indiscrezioni raccolte dall’Ansa, pare che l’USTA (la Federtennis statunitense) abbia fatto proposta all’ATP e WTA di spostare il torneo a New York: è intenzione di riunire i giocatori in un unico posto per più di un mese, per facilitare quarantene e limitare gli spostamenti, come dovrebbe accadere a breve per l’NBA. La prova di Cincinnati, potrebbe dunque così rimanere nelle date previste e dunque dal 17 al 23 agosto e accompagnare direttamente agli US Open, per il momento fissati ancora dal 31 agosto al 13 settembre (ma su cui è attesa decisione finale entro la fine di giugno). Rimangono ovviamente però da rimettere in calendario tutti gli altri eventi principali del circuito ad oggi ancora in forse, dal Roland Garros, per ora in programma dal 20 settembre al 4 ottobre (ma che potrebbe slittare di una settimana) agli Internazionali d’Italia (possibili probabilmente per la metà di settembre).



