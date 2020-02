Coronavirus tweet choc/ Chef Rubio ed Elettra Lamborghini: “Ma se sc*pate con tutti!”

Il Coronavirus sta spaventando l’Italia intera e anche sui social network dilaga il panico più totale. È il caso di Twitter, dove l’argomento è ben presto divenuto… virale, tanto per restare in tema. Ebbene, c’è, fra i vip, chi ironizza sulla questione, scadendo, in alcuni casi, nella volgarità, con tweet choc sul Coronavirus e affermazioni che indignano gli utenti. Chef Rubio, ad esempio, scrive, ricorrendo a espressioni tipiche del dialetto romano: “Volete sopravvivere al coronavirus? Spegnete la televisione. Me raccomanno, non fate che uscite eh? Fateve’r bagno co’ l’amuchina prima de metteve a letto”. Fin qui nulla di grave, ma poche righe dopo… “Che poi fate s*sso *n*le senza protezioni, pom*** e cunnilingus come ve presentate, alle prostitute le supplicate di farlo senza condom, ca**** e pis***** senza lavavve le mani, e che fate? Ve mettete le mascherine e assaltate i supermercati? Ahahah io boh”. Parole che hanno suscitato reazioni di sdegno da parte degli utenti e di numerosi followers. Ma non è tutto. Anche Elettra Lamborghini, recentemente in gara al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, ha prodotto un tweet choc sul Coronavirus: “Vi sc*pate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del Coronavirus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire”. Chi scriverà la prossima frase scandalo? La palma di terzo classificato, stavolta, non è poi così ambita…

© RIPRODUZIONE RISERVATA