Coronavirus UK: 11.329 morti, 88.621 casi/ Raab: “Troppo presto per il lockdown”

Il Coronavirus nel Regno Unito ha fatto registrare, dall’inizio della pandemia sino ad oggi, un totale di 88.621 casi confermati e 11.329 morti. Dati drammatici e in costante aumento, che esortano il Governo a non allentare la presa: “Il nostro piano sta funzionando – ha dichiarato Dominic Raab, segretario degli Esteri e temporaneo sostituto del premier Boris Johnson, ancora convalescente –, ma non abbiamo ancora superato il picco di questo maledetto virus. Chiedo alla popolazione britannica di continuare così e di osservare le restrizioni. Abbiamo già perso troppi cari e sacrificato troppe vite, non possiamo ancora pensare al lockdown“. Raab ha poi preannunciato che in settimana si terrà una riunione di consulenti scientifici per esaminare i risultati derivati dalle attuali misure contenitive: “Non ci aspettiamo di apportare modifiche alle norme attualmente in vigore e non lo faremo fino a quando non saremo sicuri della totale sicurezza di questo. Non vogliamo una seconda ondata di infezioni”.

CORONAVIRUS UK: MASCHERINE PER TUTTI?

Mentre il lockdown è ancora lontano, il principale consulente scientifico del Regno Unito, Sir Patrick Vallance, ha detto durante la conferenza stampa quotidiana di Downing Street che la guida relativa alle precauzioni da adottare contro il Coronavirus è oggetto di una revisione in corso, con particolare riferimento all’utilizzo su larga scala delle mascherine facciali da parte della popolazione. Vallance ha asserito che il Governo ha già esaminato dati “più convincenti” rispetto a quelli presi in considerazione sino a qualche giorno fa e che suggeriscono che le mascherine possono effettivamente impedire a una persona di trasmettere il virus a qualcun altro, ma non impedirgli di prenderlo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha però sottolineato che le mascherine mediche dovrebbero essere riservate agli operatori sanitari, non al pubblico in generale. La soluzione? Disporre di un sufficiente numero di mascherine per tutti, dando la precedenza nella distribuzione a chi opera a stretto contatto con i malati Covid.



