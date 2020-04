Coronavirus UK: 12.107 morti, 93.873 casi/ Crollo dei consumi: -35% entro giugno

Pubblicità

Il Coronavirus nel Regno Unito continua a imperversare e ad accrescere sempre più le statistiche, giorno dopo giorno: secondo gli ultimi dati disponibili, il totale dei casi dall’inizio della pandemia ad oggi è pari a 93.873, mentre il numero dei morti ha superato le 12mila unità, arrivando a 12.107. L’ufficio nazionale di Statistica ha riferito che nella settimana che si è conclusa il 3 aprile il Covid-19 è stato citato su 3.475 certificati di morte; ciò significa che, con, il numero dei decessi registrati in quella settimana, si è arrivati a 6mila vittime in più rispetto al trend osservato in questo periodo dell’anno, nel quale i decessi tendono a calare proprio in virtù di una minor circolazione dell’influenza. Normalmente, infatti, in questa stagione i decessi tendono a diminuire perché c’è meno influenza in circolazione rispetto all’inverno, anche se il funzionario dell’Organizzazione Nazionale della Sanità, Nick Stripe, ha dichiarato che era evidente che questa epidemia avrebbe invertito la tendenza sin dalle sue battute d’esordio.

CORONAVIRUS UK, TEMPI DURI PER L’ECONOMIA: SI VA VERSO IL -35% DEI CONSUMI

Intanto, il cancelliere Rushi Sunak ha riconosciuto che sono e saranno tempi duri per l’economia statale. Come riferito dall’Office for Budget Responsibility, che ha il compito di sovrintendere a tutto ciò che concerne il bilancio nazionale, la pandemia di Coronavirus potrebbe far registrare una diminuzione dei consumi pari al 35% entro il mese di giugno. Sunak, durante il briefing quotidiano presso il numero 10 di Downing Street, ha asserito che la situazione avrebbe potuto assumere contorni ben più drammatici, qualora non fossero state adottate le iniziative intraprese fino a questo momento. Tuttavia, ha anche dovuto ammettere che il Governo britannico non era nelle condizioni di proteggere ogni singola azienda o ogni singola famiglia, dal momento che il Covid-19 ha prodotto seri e gravi risvolti per chiunque. Rivolgendo uno sguardo verso l’avvenire, però, Sunak ha rifuggito ogni forma di pessimismo: l’economia del Regno Unito, a suo dire, tornerà florida. Ora, però, ciò che davvero conta è proteggere la salute collettiva.



