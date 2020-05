CORONAVIRUS UK: 27.649 MORTI/ Johnson chiama il figlio come i 2 medici suoi salvatori

Pubblicità

L”UK ha superato il picco del coronavirus. Parola di Boris Johnson, tornato a presiedere la conferenza stampa da Downing Street dopo i giorni di convalescenza dal Covid-19. Ciò non significa, però, che l’emergenza sanitaria sia alle spalle. Il Regno Unito ha annunciato oggi altri 469 decessi per coronavirus, portando a 27.649 il numero ufficiale di vittime. Il Ministero della Salute non ha ancora pubblicato l’aggiornamento ufficiale giornaliero, che tiene conto di tutti i decessi al di fuori dell’ospedale. Ma non fornisce una chiara ripartizione giornaliera di quanti si sono verificati in diversi contesti, come ad esempio le case di cura. Il governo ha infatti ceduto alla crescente pressione di questa settimana per includere negli aggiornamenti quotidiani i decessi di COVID-19 nelle case di cura. Jamie Jenkins, un ex analista dell’Ufficio Nazionale di Statistica, ha detto che i decessi nelle residenze per anzi potrebbero portare il totale dei morti più vicino a 45.000.

CORONAVIRUS REGNO UNITO: 27.649 MORTI UFFICIALI

Nel frattempo, a distrarre i cittadini UK dall’emergenza coronavirus ci pensa soprattutto il primo ministro Boris Johnson. In realtà è stata la sua fidanzata, Carrie Symonds, ad attirare l’attenzione dei tabloid rivelando il nome del figlio neonato: il piccolo Johnson si chiamerà Wilfred, dal nome del nonno del Primo Ministro. I genitori, evidentemente orgogliosi, hanno condiviso con il mondo la prima fotografia del loro bambino. In un’immagine condivisa su Instagram della signora Symonds, la madre per la prima volta è stata vista cullare il figlio, che ha sfoggiato una testa piena di capelli non dissimile da quella del padre. Una didascalia commovente ha rivelato il nome completo del ragazzo come Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, con Lawrie in riferimento al nonno della signora Symonds e Nicholas un omaggio ai due medici che hanno “salvato la vita a Boris”.





