Coronavirus, Ungheria chiude confini dal 1° settembre/ “Paesi stranieri zona rossa”

Arriva in queste ore, dall’Ungheria, la decisione di chiudere le frontiere a partire dal prossimo primo settembre. Come riferisce il quotidiano Il Messaggero, l’obiettivo primario del paese è quello di arginare il più possibile la diffusione massiccia del Coronavirus. A renderlo noto è stato il governo di Budapest guidato da Viktor Orban che intende mettere un freno ai contagi. Anche in Ungheria, infatti, negli ultimi giorni si è registrata una impennata di casi positivi al Covid-19 tale da richiedere l’adozione della misura per limitare ulteriormente la diffusione. Ad annunciare la chiusura dei confini nei prossimi giorni è stato il vice-premier Gergely Gulyas dopo una riunione del governo, il quale ha spiegato: “Nessun cittadino straniero potrà entrare in Ungheria da quel giorno, salvo qualche eccezione da precisare ancora”. Secondo quanto annunciato il capo di gabinetto del premier ungherese Viktor Orban, citato dai media locali, gli ungheresi di ritorno dall’estero dovranno restare in quarantena. I cittadini ungheresi inoltre potranno lasciare la quarantena solo dopo due tamponi negativi.

UNGHERIA CHIUDE CONFINI DAL 1° SETTEMBRE PER CORONAVIRUS

L’Ungheria è certa che l’aumento di contagi registrato ad oggi sia avvenuto attraverso il traffico con l’estero e che sia determinato dai casi di ritorno degli ungheresi in vacanza (un po’ come accaduto anche in Italia) e da viaggiatori stranieri che avrebbero introdotto il virus nel Paese. “Dal 1 settembre, tutti i paesi stranieri sono zona rossa per noi”, ha tuonato Gulyas. Lo stesso capo di gabinetto del premier Orban ha poi precisato che per gli ingressi degli stranieri le uniche eccezioni riguardano i convogli militari, i transiti per motivi umanitari ed i viaggi per business o di personale diplomatico. Il governo intanto sta trattando con la Uefa per capire come organizzare al meglio nello stadio di Budapest la finale della supercoppa fra il Bayern Monaco e Siviglia in programma nelle prossime settimane. L’organizzazione sportiva aveva permesso la presenza di 20mila spettatori (per la prima volta dallo stop a causa della pandemia). I tifosi stranieri, secondo le indiscrezioni, saranno portati dall’aeroporto allo stadio e terminata la partita nuovamente allo scalo.



