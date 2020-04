Coronavirus Usa, 38mila vittime, 735mila casi/ Texas e Vermont riaprono da lunedì

Venerdì prossimo toccherà poi allo stato del Montana, e poi via-via tutti gli altri fino ad arrivare allo stato di New York, quello più falcidiato dall’emergenza, e che rimarrà in lockdown almeno fino al prossimo 15 maggio: “Continuiamo a vedere una serie di segnali positivi – le parole del commander in chief a stelle e strisce – che il virus ha superato il suo picco”. Segnali di ripresa, e per certi versi preoccupanti, anche in Florida, dove la polizia ha rimosso le barriere da alcune delle tante spiagge locali, con la conseguenza che la gente si è riversata in massa a rinfrescarsi, complici le temperature che nel weekend stanno toccando i 30 gradi, tipicamente estive. Il governatore Ron DeSantis aveva chiesto alla gente di mantenere il distanziamento sociale, ma dalle immagini circolanti sul web nelle ultime ore, non sembra che la direttiva sia stata recepita. Infine da segnalare una situazione di gravità sulla portaerei Roosevelt, dove vi sono ben 699 contagiati a bordo, con un incremento di circa 100 marinai in più nel giro di una settimana, su un totale di 5000 persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA