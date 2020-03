Coronavirus USA: 41 morti, 1663 casi/ Trump, che gaffe: “Tamponi per tutti!”, ma…

Il Coronavirus procede inarrestabile nella sua avanzata anche dall’altra parte dell’Atlantico, con particolare riferimento agli USA, dove si è registrata finora la morte di 41 persone (31 nello Stato di Washington, quattro in California, due in Florida e una in Georgia, Kansas, New Jersey e Sud Dakota), con 1663 casi acclarati di Covid-19, cifra che include i 46 rimpatriati dalla nave da crociera Diamond Princess attraccata in Giappone, i 21 rimpatriati dalla nave da crociera Grand Princess (bloccata per giorni al largo della California) e tre rimpatriati dalla città cinese di Wuhan. Mentre i leader locali lavorano per frenare la diffusione del virus negli Stati Uniti d’America, i funzionari sanitari dicono di aspettarsi che il numero di casi continui a crescere man mano che un numero maggiore di persone verrà sottoposto al tampone. Nel Paese a stelle e strisce il Coronavirus è arrivato per mezzo di un 35enne di ritorno a Washington da Wuhan, al quale fu diagnosticato il Coronavirus in data 20 gennaio 2020.

CORONAVIRUS USA: 41 MORTI, 1663 CASI. CLAMOROSA GAFFE DI TRUMP

Negli Stati Uniti d’America, come detto, quella più flagellata dal virus è quella di Washington, che, oltre ai 31 decessi, annovera all’incirca 457 casi. Una situazione preoccupante e che non accenna a rallentare, mentre, nNel frattempo, il presidente Donald Trump ha commesso una gaffe imperdonabile, annunciando urbi et orbi che “chiunque voglia un test, può ottenere un test”. In realtà, non funziona così: come spiegato da Alex M. Azar II, segretario dei Servizi sanitari e umani, un medico oppure un altro professionista medico deve prima approvare il test; infatti, numerose persone hanno riferito di avvertire sintomi compatibili con quelli del Covid-19, ma di non essere state sottoposte al test dai loro dottori. Trump nel frattempo ha anche sospeso tutti i viaggi dall’Europa agli States per trenta giorni, esclusa la Gran Bretagna, aggiungendo che le compagnie di assicurazione sanitaria forniranno una copertura per i trattamenti di Coronavirus e rinunceranno a qualsiasi co-pagamento correlato.

