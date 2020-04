Coronavirus USA: 42.518 morti, 792.938 casi/ Donald Trump stoppa l’immigrazione

Pubblicità

Più che il bilancio di una pandemia, quello degli Stati Uniti d’America pare più un bollettino di guerra: sono 42.518 gli americani deceduti dopo aver contratto il Coronavirus, che, da quando ha fatto la sua apparizione anche negli USA, ha fatto registrare 792.938 contagi. Cifre incredibili da scrivere e da commentare, anche se il presidente Donald Trump, pur ricordando che ogni singola morte non è accettabile, ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Le nuove proiezioni rivelano che nel totale ci troveremo a piangere la scomparsa di 50-60mila cittadini. Questo dato ci deve incoraggiare, perché è più basso rispetto alle stime effettuate inizialmente, quando pareva che sarebbero morte 100mila persone. Se non avessimo fatto ciò che abbiamo invece fatto, avremmo dovuto salutare, credo, un milione, forse due milioni di statunitensi in più”. Le parole del tycoon si riferiscono alle stime che il miglior esperto nazionale di malattie infettive, il dottor Anthony Fauci, aveva fatto a fine marzo.

Pubblicità

CORONAVIRUS USA: TRUMP, “NO A IMMIGRAZIONE”

Donald Trump ha peraltro comunicato agli organi di stampa che ha deciso di sottoscrivere un ordine esecutivo teso a sospendere temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti d’America, mentre la nazione è intenta a combattere le ricadute sanitarie ed economiche generate dalla pandemia di Coronavirus. Il presidente ha aggiunto che il provvedimento è stato adottato “alla luce dell’attacco del nemico invisibile”, senza tuttavia chiarire meglio il meccanismo che sarà utilizzato al fine di sospendere gli accessi nel Paese a stelle e strisce e, inoltre, senza esplicitare con esattezza i termini temporali entro i quali avrà validità tale misura restrittiva, che, fra gli altri scopi, avrà anche quello di “proteggere i posti di lavoro degli abitanti americani”. Sulla vicenda sta provando a fare maggior chiarezza l’emittente televisiva CNN, che ha contattato direttamente la Casa Bianca per scoprire le reali intenzioni di Trump e comprendere come dovranno comportarsi coloro che possiedono la carta verde.



