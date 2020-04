Coronavirus Usa: 500mila casi, 18mila vittime/ A New York numeri drammatici

Il coronavirus negli Usa ha superato quota mezzo milione di infetti. Nel dettaglio sono 500.399 i casi registrati dopo le ultime 24 ore, con gli Stati Uniti che si confermano così a mani basse la nazione più infetta da covid-19 al mondo. Nel contempo crescono anche i morti, ormai al rimo di quasi 2000 vittime al giorno. A ieri erano 18.639 i decessi, e da domani oltre oceano supereranno anche l’Italia, assicurandosi così il triste scettro di paese con più morti al mondo. Drammatica la situazione nello stato di New York, che risulta essere da sola la zona più infettata da coronavirus al mondo. Basti pensare infatti che i casi dalle parti della Grande Mela sono arrivati a 170mila, mentre i morti sono saliti a 7.844. A conferma di quanto la situazione sia tragica, le immagini che nella giornata di ieri hanno fatto il giro del mondo, le fosse comuni scavanti sull’Hart Island, nel Bronx, per seppellire le vittime di covid-19 senza famigliari.

CORONAVIRUS USA: IN TEXAS MIGLIAIA DI AUTO IN CODA ALLE FOOD BANK

E di pari passo alla crisi emergenziale, prosegue quella economica, e anche in questo caso sono i fatti a parlare. Nelle ultime settimane si è registrato il record di richiesta di sussidi di disoccupazione a causa delle numerose attività che sono chiuse da giorni. La gente inizia ad avere i frigoriferi vuoti, e le immagini che giungono da San Antonio, nello stato del Texas, sono a dir poco eloquenti: migliaia di auto in coda per ottenere un po’ di cibo gratis dalle food bank, i banchi alimentari. In genere vengono date due casse di prodotti alimentari per ogni vettura, con i volontari che caricano direttamente il cibo nelle auto, evitando così il contatto diretto e scongiurando qualsiasi tipo di contagio. E così che ieri si sono messi in coda ben seimila veicoli per ricevere circa 500 tonnellate di cibo, molti alla guida di grossi suv, jeep, Ford Mustang, gente che fino a prima della crisi stava bene economicamente, ma che con le chiusure forzate causate dal lockdown non ha nemmeno un becco di un quattrino per fare la spesa.



