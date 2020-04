Coronavirus USA: 55.415 morti, 987.322 casi/ Trump nella bufera: briefing annullati

Pubblicità

La pandemia di Coronavirus negli USA non conosce, purtroppo, battuta d’arresto: stando agli ultimi dati aggiornati e provenienti dall’altro lato dell’Atlantico, il totale dei casi confermati si attesta a quota 987.322, mentre le persone decedute dopo avere scoperto di aver contratto il Covid-19 sono, ad oggi, 55.415, di cui 2.500 nella sola giornata di domenica 26 aprile 2020. Il presidente Donald Trump, intanto, è letteralmente nella bufera per la sua decisione di annullare i consueti briefing quotidiani presso la Casa Bianca: “Non vale più la pena perderci tempo ed energie”, ha polemicamente twittato nelle scorse ore, lasciando trasparire tutta la sua rabbia per le critiche mosse nei suoi confronti dopo l’uscita, decisamente poco felice, di cui si è reso protagonista nei giorni scorsi, consigliando di iniettare disinfettante e candeggina nelle vene dei pazienti per debellare il Coronavirus. Il timore del tycoon è, a questo punto, che la sua popolarità possa crollare senza soluzione di continuità, compromettendo irrimediabilmente le sue possibilità di rielezione alla guida degli Stati Uniti d’America.

CORONAVIRUS USA, ANTHONY FAUCI: “RADDOPPIARE I TEST PRIMA DI RIAVVIARE IL MOTORE ECONOMICO DEL PAESE”

Se i numeri sono inquietanti e denunciano, a loro modo, un’emergenza epidemiologica ancora ben lontana dall’essere risolta nella sua interezza, anche gli esperti non possono guardare con ottimismo al futuro immediato per quanto concerne la situazione degli USA, dove, mentre il presidente Donald Trump preme per riattivare il motore economico del Paese, sarebbe prima necessario raddoppiare almeno i test per diagnosticare il Covid-19 nei pazienti: lo sostiene Anthony Fauci, virologo e componente della task force anti-Coronavirus della White House. “Occorre isolare i contagiati affinché non infettino gli altri e riportare la situazione sotto controllo, altrimenti non torneremo mai alla normalità”, ha dichiarato in occasione dell’incontro annuale della National Academy of Sciences, ricordando a tutti che, in questo momento, la disponibilità settimanale di test è di 1,5-2 milioni, ma non può essere ritenuta sufficiente. “Bruciare le tappe senza le dovute precauzioni porterà sicuramente a un rialzo dei contagi”, ha concluso Fauci.



