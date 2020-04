Coronavirus Usa: 706mila casi, 36mila morti/ Ma il 20 aprile parte la fase 2 in Texas

Pubblicità

Continua ad aggravarsi l’epidemia da coronavirus negli Usa, con gli Stati Uniti che si confermano in assoluto la nazione con più contagi al mondo, e nel contempo, con più vittime. I dati delle ultime 24 ore sono decisamente allarmanti, tenendo conto che i morti sono stati ben 3.453 in un solo giorno. Impressionante anche il numero dei nuovi contagi, leggasi 21.018, per un totale di 706.779 positivi oltre oceano (dati aggiornati della mappa della John Hopkins University). Da quando è scoppiata l’epidemia, le vittime sono invece state 36.721, di cui 13mila nel solo stato di New York. Nonostante i numeri siano da pelle d’oca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a dispensare ottimismo, e in una recente uscita via social si è rivolto così alla nazione: “Siamo molto vicini al vedere una luce splendente alla fine del tunnel”. A riguardo va segnalata la decisione del governatore del Texas, Greg Abbott, che attraverso apposita conferenza stampa ha diramato un nuovo ordine esecutivo che delineerà la riapertura economica dello Stato.

CORONAVIRUS USA, TRUMP AI GOVERNATORI DEM “MISURE TROPPO DURE”

Si comincerà con i parchi pubblici, che riapriranno i cancelli a partire da lunedì prossimo, 20 aprile, ma coloro che vorranno recarsi in queste aree dovranno rispettare il distanziamento sociale (i famosi 1-2 metri fra persone), e indossare mascherine. Inoltre, non si potranno creare assembramenti superiori alle 5 persone. Dal 22 aprile, invece, riprenderanno gli interventi chirurgici non di emergenza, sempre che questi non vadano a gravare sulle terapie intensive, mentre due giorni dopo, il 24 aprile, toccherà ai negozi, sempre rispettando il distanziamento e indossano dispositivi. Continueranno invece a rimanere chiuse le scuole, il cui anno scolastico è già terminato. Una decisione, quella del governatore del Texas, approvata dal presidente Trump, che in un recente tweet ha fatto sapere che “Alcuni Stati sono stati troppo duri” con le misure restrittive, puntando il dito in particolare nei confronti dei governatori Dem, leggasi quelli di Minnesota, Michigan e Virginia



