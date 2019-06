CORPUS DOMINI/ Diretta streaming video, la messa di Papa Francesco a Casal Berton

Oggi è la festa del Corpus Domini e alle 18:00 Papa Francesco celebrerà la Santa Messa sul sagrato della chiesa di Santa Maria Consolatrice a Roma, nel quartiere Casal Berton. Al termine della funzione ci sarà una processione con il Santissimo Sacramento, che si concluderà con la benedizione eucaristica impartita dal Santo Padre. Come ricorda Vatican News, in passato a Roma la processione guidata dal Papa si svolgeva da San Giovanni in Laterano fino a Santa Maria Maggiore. L’anno scorso Bergoglio ha celebrato la solennità del Corpus Domini nella parrocchia romana di Santa Monica a Ostia, seguita dalla processione eucaristica alla parrocchia di Nostra Signora di Bonaria. Nell’omelia il Papa affermò che l’Eucaristia già ora fa pregustare “un avvenire infinitamente più grande di ogni migliore aspettativa”, è “la ‘prenotazione’ del paradiso”.

CORPUS DOMINI, LE ORIGINI DELLA FESTA

Quella del Corpus Domini è una festa mobile, cioè cade ogni anno in un giorno diverso. Questo perché si svolge due settimane dopo la Pentecoste. In realtà la solennità cade di giovedì, ma la celebrazione avviene la domenica successiva. È stato Giovanni XXII, nel XIV secolo, a introdurre la tradizione della processione. L’origine della fesa del Corpus Domini va comunque ricercata nel secolo precedente. Sempre Vatican News ricorda infatti che nel 1207 Giuliana di Cornillon, una monaca agostiniana di origine belghe, ebbe la visione di una luna piena con una macchia opaca. Questa visione venne interpretata come l’assenza, nella Chiesa, di una festa dedicata al Corpo di Gesù Eucaristia. Solo nel 1247, però, a livello diocesano, quando diventa vescovo di Liegi Roberto de Thourotte, venne istituita questa festa.

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Quando al soglio pontificio arrivò Urbano IV, ex arcidiacono di Liegi, con la bolla “Transiturus de hoc mundo” del 1264 la solennità del Corpus Domini venne estesa a tutta la Chiesa. Il Papa diede l’incarico di comporne l’ufficio liturgico a San Tommaso d’Aquino. Mercoledì scorso, durante il saluto ai pellegrini che segue l’udienza generale, Papa Francesco ha ricordato la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo definendola “un’opportunità particolare per ravvivare la nostra fede nella reale presenza del Signore nell’Eucaristia. La celebrazione della Santa Messa, l’adorazione eucaristica e le processioni per le strade delle città e dei paesi siano la testimonianza della nostra venerazione e dell’adesione a Cristo che ci da il Suo Corpo e il Suo Sangue, per nutrirci del Suo amore e renderci partecipi della Sua vita nella gloria del Padre”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA