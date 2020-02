Corrado e Antonella, mamma e papà Amadeus/ Bacio e dedica a Sanremo 2020

Sono giorni molto importanti per Amadeus che martedì ha iniziato la sua avventura come conduttore del Festival di Sanremo (e non senza le consuete polemiche che accompagnano la kermesse). Nel corso della quarta serata il conduttore ha voluto però prendere un momento per sé e salutare due persone per lui fondamentali nella sua vita: i suoi genitori. Corrado e Antonella Sebastiani sono i genitori di Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus.

Corrado e Antonella Sebastiani, chi sono i genitori di Amadeus: sorpresa a Sanremo

Per dedicare loro un momento speciale, Amadeus ha lascialo il palcoscenico dell’Ariston e li ha raggiunti in mezzo al pubblico. Il conduttore si è avvicinato e li ha baciati con amore, ringraziandoli di tutto. Corrado e Antonella hanno infatti supportato Amadeus in questa complessa ma tanto gratificante avventura. Di loro non ha quasi mai parlato nel corso delle sue interviste, preferendo probabilmente mantenere la privacy su aspetti personali come la sua famiglia. Questa sera però ha voluto omaggiarli e, pre di più, di fronte a gran parte dell’Italia. Un momento, insomma, davvero indimenticabile sia per il conduttore che per i suoi genitori.

