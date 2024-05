Amadeus: “Geloso di mia moglie Giovanna? Una volta ho fatto una cosa terribile”/ “Le fecero un complimento…”

Amadeus non è solo artefice di una carriera che negli ultimi hanno ha forse raggiunto il picco di maggior splendore, ma anche parte di una famiglia felice e unita costruita passo dopo passo sempre al fianco di sua moglie Giovanna Civitillo. Come tutte le coppie, anche la loro storia è ricca di aneddoti di gioventù, di curiosità coniugali, come dimostrato dalla simpatica intervista rilasciata nel podcast di Diletta Leotta: “Mamma Dilettante”.

Il tema più curioso emerso dalla chiacchierata con Diletta Leotta – come racconta Leggo – è stato quello della gelosia. Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo hanno spesso parlato di questo aspetto ma sempre con toni ironici, genuini. “Siamo sempre stati gelosi, io però sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale…”. Queste le parole della moglie del conduttore, seguite proprio dalle considerazioni dell’ex direttore artistico di Sanremo: “Io sono focoso; a volte mi dimentico che sono Amadeus, potrei essere chiunque…Forse più all’inizio c’è stata gelosia. Devo dire dopo no, perché è consolidato che siamo una coppia e quindi è chiaro che c’è rispetto da parte di tutti”.

Amadeus e l’irrazionalità della gelosia giovanile: “Ho tagliato la strada ad un ragazzo e…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata nel podcast di Diletta Leotta – “Mamma Dilettante” – Amadeus ha deciso di raccontare un simpatico aneddoto di gelosia giovanile proprio per la moglie Giovanna Civitillo.”Mi ricordo una volta in macchina. Uno fece un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada…”. Il conduttore – come racconta Leggo – ha poi aggiunto: “Sono sceso dalla macchina come a dire: ‘Adesso ti gonfio’“.

Amadeus ha dunque spiegato a Diletta Leotta come il ragazzo in questione, scendendo dall’auto, abbia invece reagito con ben altra cordialità: “… E’ sceso ma non aveva capito e mi fa: ‘Oh Ama ciao!’, mi ha disarmato”. A questo punto, sua moglie Giovanna Civitillo ha spiegato come in gioventù fosse particolarmente forte la gelosia nel conduttore, aspetto del suo carattere decisamente limato nel tempo: “Sì, era completamente irrazionale; nessuno mi poteva neanche salutare, adesso è migliorato tantissimo”.











