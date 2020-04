“Corrono sul ponte sullo Stretto di Messina”/ Fake news ma la gente ci casca…

Pubblicità

Basterebbero le parole “ponte sullo Stretto di Messina” per capire subito che si tratta di una fake news, ma evidentemente non è così. Nelle ultime ore è circolata una bufala, che sarebbe meglio definire una presa in giro (o una trollata per utilizzare il gergo 2.0), riguardante un assembramento mastodontico fra la Sicilia e la Calabria. Un utente social, proprio con l’obiettivo di ironizzare un po’ in questo momento di dramma che stiamo vivendo, ha ben pensato di postare una foto della famosa maratona di New York, precisamente il passaggio della corsa sul ponte di Verrazzano, con annessa la didascalia: “Incoscienti che corrono sul ponte sullo Stretto di Messina nonostante i divieti”. In poche parole, il burlone social ha puntato il dito contro siciliani e/o calabresi, che non avrebbero rispettato le rigide misure del lockdown, uscendo a correre sul fantomatico ponte di Messina. Ripetiamo, il tutto è davvero grottesco in quanto non esiste ovviamente alcun tratto di strada che collega la regione Sicilia a quella Calabria, nonostante il progetto sia in cantiere da anni.

“CORRONO SUL PONTE SULLO STRETTO”: I COMMENTI DI INDIGNAZIONE

Peccato però che ai polemiconi di internet, i famosi hater o leoni da tastiera come più vi aggrada chiamarli, abbiano ignorato totalmente la didascalia, non si sa se perchè ignoranti o perchè distratti, puntando il dito nei confronti di coloro che sarebbero appunto scesi in strada a correre. E così che sono scattati una serie di insulti web, da “Idioti” a “Ma sarà una foto vecchia spero”. Una bufala colossale e ben riuscita che ha fatto il giro del web in breve tempo, divenendo virale proprio per via dell’indignazione contro qualcosa di inesistente. Difficile pensare che realmente qualcuno sia caduto in questa burla, proprio perchè, ripetiamo, non esiste alcun ponte sullo stretto di Messina. Alla luce di questa fake, l’epidemia da coronavirus si conferma il momento di massima proliferazione delle bufale sul web, e nel contempo, delle persone il cui intelletto, a volte, sembra davvero essere finito in quarantena…



