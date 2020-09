Corticosteroidi aiutano in casi gravi di Covid/ “Con Desametasone calo morti del 36%”

I corticosteroidi, farmaci molto noti nonché economici e facilmente disponibili migliorano la sopravvivenza dei pazienti gravemente malati di Covid-19. E’ quanto emerge da studi clinici internazionali pubblicati questo mercoledì 2 settembre. Si tratta di un’ottima notizia – ripresa dal New York Times e da Focus.it – tale da aver spinto l’Oms ad aggiornare le linee guida ufficiali per il trattamento del Coronavirus, raccomandando l’uso di corticosteroidi solo nel trattamento di pazienti gravemente malati di Covid e consigliando al tempo stesso di non somministrare questi farmaci in pazienti lievemente malati. I nuovi studi si basano sulla valutazione di tre differenti steroidi impiegati nel trattamento di 1700 pazienti. Come dimostrato dallo studio, ciascuno dei tre corticosteroidi ha ridotto il rischio di morte. Il documento ed i relativi tre studi sono stati pubblicati sulla rivista JAMA insieme ad un editoriale nel quale, parlando della ricerca, la si definisce “un importante passo avanti nel trattamento dei pazienti con Covid-19”. Gli autori hanno quindi sottolineato come i corticosteroidi, da ora dovrebbero rappresentare il trattamento primario nei pazienti Covid in condizioni critiche. Fino ad oggi solo il Remdesivir aveva dimostrato di essere efficace in pazienti gravemente malati.

CORTICOSTEROIDI MIGLIORANO LA SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI GRAVI DI COVID

Steroidi come desametasone, idrocortisone e metilprednisolone vengono spesso impiegati per alleviare l’infiammazione, gonfiore e dolore. Molti pazienti affetti da Covid-19 muoiono non per il virus ma per il modo in cui il corpo reagisce all’infezione. Lo studio ha dimostrato che l’uso di corticosteroidi, ha ridotto di un terzo i decessi tra i pazienti gravi di Covid-19. Desametasone ha prodotto i risultati migliori con un calo del 36% dei decessi in 1.282 pazienti trattati in tre studi separati. I ricercatori dell’Università di Oxford, nel mese di giugno hanno appurato che questo farmaco corticosteroideo avrebbe migliorato il tasso di sopravvivenza nei pazienti gravemente malati. La speranza da questi studi è che l’uso di steroidi nel trattamento di casi gravi di Covid possa convincere della sua efficacia anche coloro che hanno mostrato maggiore esitazione. “Questo ci mostra che gli steroidi sono chiaramente utili alla popolazione e dovrebbero chiaramente essere dati, a meno che non ci sia qualche motivo particolare ma ciò è molto raro”.



