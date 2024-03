COSA SARÀ, RAI 1/ Trama e cast del film con Kim Rossi Stuart in streaming stasera 27 marzo 2024

La trama del film Cosa sarà: una storia costruita sulla vera esperienza di Francesco Bruni

Il film Cosa sarà racconta la storia di Bruno Salvati (Kim Rossi Stuart), un regista che non è riuscito ad ottenere un grande successo e che recentemente si è separato dalla moglie Anna (Lorenza Indovina), con cui è rimasto in ottimi rapporti. Dal loro matrimonio sono nati due figli: la maggiore, Adele, una ragazza molto responsabile, e il più piccolo, Tito, il classico adolescente ribelle.

A causa di un incidente, Bruno è costretto ad una serie di analisi che svelano la presenza di una forma di leucemia. Nessuno dei due figli è però idoneo per il trapianto, così il padre di Bruno, Umberto (Giuseppe Pambieri), gli svela la presenza di una sorellastra.

Il protagonista inizia così un viaggio in compagnia di padre e figli alla ricerca di questa sorella che non ha mai conosciuto, Fiorella (Barbara Ronchi).

Dopo una serie di difficoltà riescono a trovarla e, sebbene la donna in un primo momento appaia scossa e reticente a sottoporsi all’asportazione del midollo, alla fine acconsente alla donazione.

La storia si suddivide, quindi, tra il racconto dei momenti trascorsi in ospedale durante il trattamento chemioterapico prima del trapianto e tutto ciò che è accaduto in un secondo momento ai protagonisti di questa storia familiare, sottolineando quanto sia importante il diritto ad essere fragili.

Così sarà, film diretto da Francesco Bruni e in streaming su Raiplay

Mercoledì 27 marzo 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21,20, il film drammatico del 2020 dal titolo Cosa sarà che sarà possibile seguire in diretta streaming video su RaiPlay. La pellicola è diretta dal regista italiano Francesco Bruni, diventato famoso per avere girato nel 2011 il lungometraggio di successo Scialla! (Stai sereno) con Fabrizio Bentivoglio.

Il protagonista del film Cosa sarà è interpretato dall’attore e regista Kim Rossi Stuart, che ha raggiunto la notorietà grazie al personaggio di Anthony Scott ne Il ragazzo dal kimono d’oro e quello di Romualdo nella miniserie Fantaghirò.

Nel cast anche: Lorenza Indovina, nota per i suoi ruoli al fianco del comico Antonio Albanese in La fame e la sete (1999) e Qualunquemente (2011); Barbara Ronchi, volto molto amato dal pubblico per il personaggio di Diana De Santis nella serie tv di successo Imma Tataranni – Sostituto procuratore; Giuseppe Pambieri, volto storico del serial televisivo Incantesimo nei panni di Diego Olivares; infine la giovane Fotinì Peluso, maggiormente conosciuta per la serie Netflix Tutto chiede salvezza.

