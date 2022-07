Costa: “Quarantena light nei prossimi giorni”/ “Isolamento ridotto per asintomatici”

Si corre dritti verso la quarantena light, la riduzione dell’isolamento per covid fino ad un massimo di 5 giorni, e a confermarlo è stato Andrea Costa, il sottosegretario alla salute. Intervenuto stamane presso il programma di Rai Tre, Agorà, ha spiegato: “Io credo che l’obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente – ha aggiunto – prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell’isolamento per chi è positivo e non ha sintomi”.

Andrea Costa “Normalità quando asintomatico andrà a lavoro”/ “Ottobre? No apocalisse”

Infine lo step successivo, quello di eliminare del tutto l’isolamento: “Dopo di ché – ha spiegato ancora l’esponente di Noi con l’Italia – il passo successivo credo sia considerare l’ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena”. Secondo il sottosegretario alla salute si tratta di un intervento fondamentale, quello di ridurre i giorni di isolamento “altrimenti, con tutti questi positivi, il rischio è trovarci involontariamente a bloccare di nuovo il Paese”.

Costa: "Liberiamo positivi asintomatici"/ "Stop isolamento. Nuovo lockdown? Sì, se…"

ANDREA COSTA E LA QUARANTENA LIGHT: QUANDO ARRIVERA’ LA CIRCOLARE?

La circolare del ministero della salute sarebbe di fatto pronta da tempo come spiegano gli addetti ai lavori, ma a far desistere giustamente il ministro Speranza sarebbero ancora i molti contagi di questa nuova ondata, seppur in diminuendo. In ogni caso, l’idea è quella di istituire inizialmente una quarantena della massima di 5 giorni ma solo se non si hanno avuto sintomi nelle 48 ore precedenti.

Andrea Costa si è sempre espresso a favore dell’isolamento ridotto e nella giornata di ieri, parlando con Gr1 Rai, aveva spiegato: “L’attesa circolare del ministero delle Salute, che potrebbe allentare le regole oggi in vigore per l’isolamento dei positivi a Covid mi auguro che arrivi presto, perché questo significherebbe veramente arrivare a una convivenza con il virus. Convivere con il virus significa che, di fronte a positivi senza sintomi, si possa ridurre la quarantena e addirittura andare al lavoro, magari con una semplice mascherina, anche Ffp2”.

Costa "No a quarantena per positivi asintomatici"/ "Non so se è giusto cercare Covid"

© RIPRODUZIONE RISERVATA